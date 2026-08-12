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Το τελευταίο αντίο είπαν στον σπουδαίο διανοητή και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο συγγενείς και φίλοι.

Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο διανοητή και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι.

Η κηδεία του τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι.

Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, παρακαλεί όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν τα Ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» (Eurobank, IBAN: GR2902601020000100201233313) και «Γαλιλαία» (Alpha Bank, IBAN: GR5101402830283002002002174), ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα επιλέξει ο καθένας.

Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό πνευματικό έργο και μια ξεχωριστή παρουσία στα ελληνικά γράμματα.

Φωτογραφίες από την κηδεία: