Το τελευταίο «αντίο» στον σπουδαίο διανοητή και συγγραφέα Στέλιο Ράμφο λένε αυτή την ώρα συγγενείς και φίλοι.
Η κηδεία του τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρι.
Η οικογένειά του, αντί στεφάνων, παρακαλεί όλους όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του να ενισχύσουν τα Ιδρύματα «Μαζί για το Παιδί» (Eurobank, IBAN: GR2902601020000100201233313) και «Γαλιλαία» (Alpha Bank, IBAN: GR5101402830283002002002174), ή οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα επιλέξει ο καθένας.
Ο Στέλιος Ράμφος έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό πνευματικό έργο και μια ξεχωριστή παρουσία στα ελληνικά γράμματα.
Φωτογραφίες από την κηδεία: