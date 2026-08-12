Για την ενεργοποίησή της, ο συνδρομητής θα πρέπει να επιλέξει τρόπο παροχής συναίνεσης, είτε μέσω PIN και κωδικού μιας χρήσης OTP είτε μέσω της εφαρμογής του παρόχου.

Νέο, αυστηρότερο πλαίσιο για τις υπηρεσίες και το ψηφιακό περιεχόμενο που χρεώνονται απευθείας στον λογαριασμό τηλεφωνίας προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), ο οποίος επανεκδόθηκε με απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ. Η ρύθμιση αφορά τις Υπηρεσίες με Πληρωμές που ενσωματώνονται στον Λογαριασμό Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο υπηρεσίες μέσω ειδικών αριθμοσειρών όσο και υπηρεσίες ψηφιακού περιεχομένου μέσω Διαδικτύου.

Στον πυρήνα του νέου πλαισίου βρίσκεται η προστασία των καταναλωτών από χρεώσεις για τις οποίες δεν έχουν δώσει σαφή συγκατάθεση. Η ΕΕΤΤ προβλέπει ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών είναι να έχουν ζητηθεί από τον τελικό χρήστη με «ρητή και αδιαμφισβήτητη συναίνεση».

Τι αλλάζει στο λογαριασμό

Βαρύτητα δίνεται στην ενημέρωση πριν από την αγορά. Ο καταναλωτής θα πρέπει να γνωρίζει με σαφή τρόπο ότι η επιλογή της υπηρεσίας συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής, ποιο είναι το ύψος και η συχνότητα της χρέωσης και ότι το ποσό θα ενσωματωθεί στον λογαριασμό ηλεκτρονικών επικοινωνιών του. Οι σχετικές χρεώσεις θα πρέπει, μάλιστα, να εμφανίζονται ξεχωριστά από τις υπόλοιπες στον λογαριασμό, ώστε ο συνδρομητής να μπορεί να τις εντοπίζει εύκολα.

Πλαφόν 20 ευρώ το μήνα

Σημαντική δικλίδα ασφαλείας αποτελεί το προεπιλεγμένο ανώτατο όριο χρέωσης. Ο Κώδικας προβλέπει πλαφόν 20 ευρώ τον μήνα ανά υπηρεσία ΥΠ-ΛΗΕ, χωρίς να συνυπολογίζονται τέλη και φόροι, στο πλαίσιο των μέτρων που καλούνται να λαμβάνουν οι πάροχοι για την προστασία των συνδρομητών από υπερβολική χρήση.

Αυστηρότερο γίνεται και το καθεστώς των συνδρομητικών υπηρεσιών. Με τη συμπλήρωση κάθε μήνα χρήσης, ο πάροχος θα πρέπει να ζητά από τον συνδρομητή νέα επιβεβαίωση της συναίνεσής του. Εάν ο χρήστης δεν επιβεβαιώσει ρητά, μέσω SMS, μέσα σε πέντε ημερολογιακές ημέρες ότι επιθυμεί τη συνέχιση της υπηρεσίας, θα πρέπει να διαγράφεται άμεσα, ενώ μέχρι να δοθεί η επιβεβαίωση δεν επιτρέπεται να επιβάλλεται χρέωση.

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Ακόμη, η εγγραφή σε συνδρομητική υπηρεσία παύει όταν ο χρήστης ζητήσει τη διακοπή της, όταν δεν αλληλεπιδρά με αυτή για διάστημα μεγαλύτερο των 15 ημερών ή όταν ενεργοποιηθεί φραγή στη συγκεκριμένη σύνδεση.

Με Pin και OTP

Το νέο σύστημα εισάγει επίσης ενισχυμένη διαδικασία αυθεντικοποίησης. Για κάθε νέα σύνδεση, καθώς και για υφιστάμενες συνδέσεις κατά την έναρξη εφαρμογής των σχετικών διατάξεων, η κατάσταση συναίνεσης για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες τίθεται κατ’ αρχήν σε «FALSE». Για την ενεργοποίησή της, ο συνδρομητής θα πρέπει να επιλέξει τρόπο παροχής συναίνεσης, είτε μέσω PIN και κωδικού μιας χρήσης OTP είτε μέσω της εφαρμογής του παρόχου.

Ο κωδικός μιας χρήσης θα πρέπει να είναι μοναδικός για κάθε συναλλαγή, χρονικά περιορισμένος και να αποτελείται από τουλάχιστον έξι χαρακτήρες. Μετά την επιτυχή αυθεντικοποίηση θεωρείται ότι ο χρήστης έχει συναινέσει στη λήψη της υπηρεσίας και στη σχετική χρέωση.

Οι συνδρομητές αποκτούν παράλληλα τη δυνατότητα να ζητούν από τον πάροχό τους φραγή της πρόσβασης στις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Προβλέπεται ακόμη και «συνολική φραγή», η οποία παραμένει σε ισχύ και δεν αίρεται παρά μόνο ύστερα από ρητό αίτημα του χρήστη.

Τέλος, αλλαγές προβλέπονται και στον χειρισμό των καταγγελιών. Όταν ο καταναλωτής αμφισβητεί χρέωση, η καταγγελία υποβάλλεται στον πάροχο δικτύου, ενώ για άλλες περιπτώσεις αρμόδιος είναι ο ενδιάμεσος πάροχος. Οι δε πάροχοι οφείλουν να κρατούν τον καταναλωτή ενήμερο για την εξέλιξη του αιτήματος ή τυχόν επιστροφής χρημάτων.