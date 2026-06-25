Τον Νοέμβριο αναμένεται να ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τα voucher αγορά νέων κινητών για ευάλωτες ομάδες. Οι δικαιούχοι και τα ποσά.

Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ τον Φεβρουάριο και θα έχει ισχύ από τον Νοέμβριο καθορίζει τις προϋποθέσεις χορήγησης voucher για αγορά κινητών σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Η απόφαση που δημοσιεύτηκε τον Φεβρουάριο έχει ως στόχο την ενίσχυση της προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση της καθημερινότητας των ατόμων με αναπηρία.

Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αντιμετωπίσει χρόνια προβλήματα που σχετίζονται με το αυξημένο κόστος, τη γραφειοκρατία και τις δυσκολίες πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες επικοινωνίας. Παράλληλα, εισάγει ένα σύνολο μέτρων που εκτείνεται από την προμήθεια ειδικά σχεδιασμένων συσκευών έως την αναβάθμιση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης και την ψηφιακή πιστοποίηση των δικαιούχων.

Voucher για κινητό

Στο επίκεντρο της νέας ρύθμισης βρίσκεται η υποχρέωση των τηλεπικοινωνιακών παρόχων να διαθέτουν τουλάχιστον ένα μοντέλο smartphone με ανώτατη τιμή 70 ευρώ για πολίτες με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

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Οι συσκευές θα ενσωματώνουν λειτουργίες που διευκολύνουν τη χρήση τους από άτομα με διαφορετικές ανάγκες προσβασιμότητας, όπως αναγνώστες οθόνης για χρήστες με προβλήματα όρασης, ενίσχυση ήχου έως 50 dB για βαρήκοους, μεγάλα πλήκτρα και δυνατότητα οπτικών ή δονητικών ειδοποιήσεων.

Παράλληλα, βοηθητικός εξοπλισμός όπως ακουστικά, συσκευές Bluetooth και συστήματα εναλλακτικής και επαυξητικής επικοινωνίας (AAC) θα διατίθενται σε τιμή κόστους, μειώνοντας σημαντικά την οικονομική επιβάρυνση των δικαιούχων.

Ταχύτερη εξυπηρέτηση και ενισχυμένη τεχνική υποστήριξη

Η νέα απόφαση προβλέπει σειρά παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων που συχνά αντιμετώπιζαν τα άτομα με αναπηρία κατά την επικοινωνία τους με τους παρόχους.

Οι δικαιούχοι θα έχουν πλέον προτεραιότητα στα τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης, ταχύτερη διαχείριση τεχνικών βλαβών και πρόσβαση σε εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας.

Μεταξύ άλλων, οι πάροχοι θα πρέπει να υποστηρίζουν βιντεοκλήσεις με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα, υπηρεσίες Real Time Text (RTT) καθώς και εφαρμογές άμεσης μετατροπής ομιλίας σε κείμενο.

Επιπλέον, οι λογαριασμοί και τα συμβόλαια θα μπορούν, κατόπιν αιτήματος, να αποστέλλονται δωρεάν σε μορφή Braille ή ως ηχητικά αρχεία.

Εξασφάλιση επικοινωνίας σε έκτακτες συνθήκες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διατήρηση της επικοινωνίας σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος. Για πρώτη φορά θεσπίζεται υποχρέωση εγκατάστασης συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS), ώστε να διασφαλίζεται η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών επικοινωνίας ακόμη και κατά τη διάρκεια έκτακτων περιστατικών.

Παράλληλα, η χρήση δεδομένων για υπηρεσίες μεσολαβητικής αναμετάδοσης θα παρέχεται χωρίς επιπλέον χρέωση, ενισχύοντας περαιτέρω την προσβασιμότητα.

Σταδιακή εφαρμογή των μέτρων

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις.

Από τον Νοέμβριο του 2026 θα τεθούν σε ισχύ οι περισσότερες διατάξεις, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των ειδικών συσκευών, της προτεραιότητας στην εξυπηρέτηση και των συστημάτων UPS.

Η πλήρης λειτουργία των υπηρεσιών μετατροπής ομιλίας σε κείμενο, καθώς και η ολοκλήρωση της διασύνδεσης με το ψηφιακό μητρώο, προγραμματίζεται για τον Φεβρουάριο του 2027.