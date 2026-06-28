Oι οφειλέτες που δεν έχουν χάσει τυπικά την προστασία του νόμου διατηρούν τη δυνατότητα να επαναφέρουν τη ρύθμισή τους σε καθεστώς κανονικής εξυπηρέτησης, καταβάλλοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους.

Παράθυρο επανένταξης και για μη συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη φαίνεται να ανοίγει η νέα νομοθετική παρέμβαση για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, καθώς το καθοριστικό κριτήριο για την αξιοποίηση των ευνοϊκών διατάξεων είναι εάν ο οφειλέτης έχει απενταχθεί από τη δικαστική ρύθμιση κατόπιν καταγγελίας από τον πιστωτή.

Οι περιπτώσεις οριστικής απένταξης από τις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Αυτό σημαίνει ότι η μεγάλη πλειονότητα των δανειοληπτών που εξακολουθούν να διαθέτουν ενεργή δικαστική ρύθμιση μπορεί να επωφεληθεί από το νέο καθεστώς, ακόμη και αν σήμερα εμφανίζει σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές της.

Νομικές πηγές επισημαίνουν ότι οι οφειλέτες που δεν έχουν χάσει τυπικά την προστασία του νόμου διατηρούν τη δυνατότητα να επαναφέρουν τη ρύθμισή τους σε καθεστώς κανονικής εξυπηρέτησης, καταβάλλοντας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αποκτήσουν εκ νέου πρόσβαση στα οφέλη που προκύπτουν από τη νέα ερμηνεία για τον υπολογισμό των τόκων, η οποία οδηγεί ουσιαστικά σε σχεδόν άτοκη αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι αφορά χιλιάδες δανειολήπτες που, παρά τις καθυστερήσεις τους, δεν έχουν απολέσει τη δικαστική προστασία και πλέον εξετάζουν τις δυνατότητες επανενεργοποίησης των ρυθμίσεών τους προκειμένου να επωφεληθούν από το νέο, ιδιαίτερα ευνοϊκό πλαίσιο.

Παραδείγματα

Δανειολήπτης με στεγαστικό δάνειο έχει ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και η δικαστική απόφαση προβλέπει μηνιαία δόση 250 ευρώ. Εδώ και δύο χρόνια δεν καταβάλλει τις δόσεις του, ωστόσο η τράπεζα ή ο servicer δεν έχει προχωρήσει σε καταγγελία της ρύθμισης. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, να καταστήσει εκ νέου ενήμερη τη ρύθμισή του και να επωφεληθεί από το νέο καθεστώς υπολογισμού των τόκων.

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Οφειλέτης με δικαστικά ρυθμισμένο χρέος έχει καθυστερήσει τις πληρωμές του για περισσότερο από έναν χρόνο, αλλά εξακολουθεί να βρίσκεται τυπικά εντός του νόμου Κατσέλη, καθώς δεν έχει εκδοθεί καταγγελία από τον πιστωτή. Με την καταβολή των καθυστερούμενων δόσεων μπορεί να επανενεργοποιήσει τη ρύθμιση και να αποκτήσει πρόσβαση στη σχεδόν άτοκη αποπληρωμή του υπόλοιπου χρέους.

Δανειολήπτης που είχε ενταχθεί στον νόμο Κατσέλη και σταμάτησε να πληρώνει πριν από αρκετά χρόνια θεωρούσε ότι είχε χάσει οριστικά τα δικαιώματά του. Ωστόσο, διαπιστώνει ότι η ρύθμιση δεν έχει ποτέ καταγγελθεί από τον πιστωτή. Σε αυτή την περίπτωση, έχει τη δυνατότητα να τακτοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του, να επαναφέρει τη ρύθμιση σε ισχύ και να επωφεληθεί από τις νέες ευνοϊκές διατάξεις.