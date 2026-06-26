Οι εταιρείες διαχείρισης αναφέρουν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες προσαρμογές στα πληροφοριακά τους συστήματα, ώστε τα νέα δοσολόγια να εναρμονιστούν πλήρως με τις προβλέψεις του νόμου

Μήνες θα απαιτηθούν μέχρι να ολοκληρωθεί η πλήρης επικαιροποίηση των δοσολογίων για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη, μετά τη νομοθετική παρέμβαση του υπουργείου Οικονομικών για την εφαρμογή της απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (ΟλΑΠ 6/2026). Στο μεταξύ, οι εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) διαβεβαιώνουν ότι όσοι έχουν καταβάλει μεγαλύτερα ποσά από αυτά που προβλέπει η νέα ρύθμιση θα λάβουν την αντίστοιχη επιστροφή μέσω συμψηφισμού με τις τελευταίες δόσεις των εγκεκριμένων προγραμμάτων αποπληρωμής.

Η Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις επισημαίνει ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση αποσαφηνίζει πλήρως τον τρόπο εκτοκισμού των δανείων που έχουν υπαχθεί στον νόμο 3869/2010 με δικαστική απόφαση, παρέχοντας σαφές πλαίσιο τόσο για τον υπολογισμό των δόσεων όσο και για την αναδρομική εφαρμογή των νέων διατάξεων. Οι εταιρείες διαχείρισης αναφέρουν ότι έχουν ήδη ξεκινήσει τις απαραίτητες προσαρμογές στα πληροφοριακά τους συστήματα, ώστε τα νέα δοσολόγια να εναρμονιστούν πλήρως με τις προβλέψεις του νόμου. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου αριθμού δανείων που επηρεάζονται και της πολυπλοκότητας των απαιτούμενων υπολογισμών, η διαδικασία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στους επόμενους μήνες.

Μέχρι τότε, για τους δανειολήπτες που εμπίπτουν στη νέα ρύθμιση –δηλαδή όσους έχουν ενεργές ρυθμίσεις ή ρυθμίσεις που δεν έχουν καταστεί έκπτωτες– οι servicers θα ζητούν την καταβολή μόνο του κεφαλαιακού μέρους της δόσης, χωρίς να μεταβάλλεται το ύψος της μηνιαίας δόσης που έχει καθοριστεί με δικαστική απόφαση. Παράλληλα, τυχόν ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί πέραν όσων προβλέπει η νέα μεθοδολογία δεν θα χαθούν. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου, τα υπερβάλλοντα ποσά θα συμψηφιστούν με τις τελευταίες χρονικά δόσεις του προγράμματος αποπληρωμής που έχει εγκρίνει το δικαστήριο, μετά την ολοκλήρωση της προσαρμογής των μηχανογραφικών συστημάτων των εταιρειών διαχείρισης.