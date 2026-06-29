Αναφερόμενη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, η κ. Αποστολάκη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται μόνο τον αριθμό των ρυθμίσεων, χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία για το πόσες από αυτές παραμένουν ενεργές, πόσες κατέρρευσαν και πόσες οφειλές «κοκκίνισαν» εκ νέου.

Σφοδρή κριτική στις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος άσκησε η τομεάρχης Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, κάνοντας λόγο για «φυγή προς τα πίσω που παρουσιάζεται ως άλμα προς τα εμπρός». Σε δήλωσή της, η κ. Αποστολάκη απάντησε στις αναφορές του υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, ο οποίος χαρακτήρισε τις ρυθμίσεις που ψηφίστηκαν την περασμένη εβδομάδα ως τομή που «σπάει τον φαύλο κύκλο» του ιδιωτικού χρέους. Όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει ως μεταρρύθμιση τη διαχείριση προβλημάτων που η ίδια δημιούργησε και συντηρεί τα τελευταία επτά χρόνια.

Η τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δεν ανέλαβε καμία πολιτική πρωτοβουλία αναφορικά με τις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, αλλά υποχρεώθηκε να συμμορφωθεί με τη δεσμευτική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου για τον τρόπο υπολογισμού των δόσεων και την αναδρομική εφαρμογή της. «Η συμμόρφωση με τη δικαστική απόφαση δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως κυβερνητική γενναιοδωρία», σημείωσε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των δανειοληπτών που έχασαν τις ρυθμίσεις τους εξαιτίας λανθασμένου υπολογισμού των οφειλών, υπογραμμίζοντας ότι απαιτείται πλήρης αποκατάσταση και όχι μόνο διόρθωση του τρόπου υπολογισμού για το μέλλον.

Αναφερόμενη στον εξωδικαστικό μηχανισμό, η κ. Αποστολάκη κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επικαλείται μόνο τον αριθμό των ρυθμίσεων, χωρίς να παρουσιάζει στοιχεία για το πόσες από αυτές παραμένουν ενεργές, πόσες κατέρρευσαν και πόσες οφειλές «κοκκίνισαν» εκ νέου. Όπως τόνισε, η βιωσιμότητα των ρυθμίσεων αποτελεί το πραγματικό κριτήριο επιτυχίας. Η ίδια εξέφρασε επίσης αντιρρήσεις για τις νέες διατάξεις που ενισχύουν, όπως είπε, τη θέση των πιστωτών, επισημαίνοντας ότι ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να επιλέγει ποιο περιουσιακό στοιχείο μπορεί να διαθέσει προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του. Επιπλέον, χαρακτήρισε προβληματική τη μετατροπή της σύμβασης αναδιάρθρωσης σε εκτελεστό τίτλο, εκτιμώντας ότι ο εξωδικαστικός μηχανισμός μετατρέπεται από εργαλείο «δεύτερης ευκαιρίας» σε προστάδιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Αναφορικά με τη ρύθμιση των 72 δόσεων για οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον ΕΦΚΑ, η κ. Αποστολάκη έκανε λόγο για μια περιορισμένη και ανεπαρκή παρέμβαση, η οποία δεν περιλαμβάνει όλες τις νεότερες οφειλές και δεν αντιμετωπίζει ουσιαστικά το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Το ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με την ίδια, κατέθεσε στη συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρωμένο πλαίσιο προτάσεων που περιλαμβάνει υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μεγαλύτερη διαφάνεια στις διαδικασίες, ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, δυνατότητα ρύθμισης έως 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο και ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό.

«Η κυβέρνηση δεν σπάει τον φαύλο κύκλο του ιδιωτικού χρέους. Τον διαχειρίζεται με όρους επικοινωνίας και τον αναπαράγει με όρους ανισότητας», καταλήγει στη δήλωσή της η Μιλένα Αποστολάκη.