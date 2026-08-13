Η κινητοποίηση αποφασίστηκε μετά την κοινοποίηση εξωδίκου προς την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ.

Σε απεργία-αποχή από τη διαδικασία των προληπτικών ελέγχων προχωρούν οι εφοριακοί από τις 17 έως και τις 26 Αυγούστου 2026, έπειτα από απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ).

Με εξώδικο προς την πολιτική ηγεσία και την ΑΑΔΕ

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε την Πέμπτη 13 Αυγούστου, η κινητοποίηση αποφασίστηκε μετά την κοινοποίηση εξωδίκου προς την πολιτική ηγεσία και τη διοίκηση της ΑΑΔΕ.

Καταγγελίες για υποστελέχωση

Οι εργαζόμενοι κάνουν λόγο για όξυνση των χρόνιων προβλημάτων κατά τη διενέργεια των ελέγχων, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, την έλλειψη βασικής υλικοτεχνικής υποδομής, την ακραία υποστελέχωση των υπηρεσιών, τις συνεχείς υπερβάσεις του ωραρίου, τις απλήρωτες υπερωρίες και τη χρήση ακατάλληλων ή ακόμη και επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων. Σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΔΟΥ, οι συνθήκες αυτές παραβιάζουν βασικές προβλέψεις της εργατικής νομοθεσίας και εκθέτουν τους υπαλλήλους σε καθημερινούς κινδύνους.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις και τις προσκλήσεις της για θεσμικό διάλογο, η διοίκηση της ΑΑΔΕ δεν ανταποκρίθηκε, ενώ καταγγέλλει ότι οι εργαζόμενοι αντιμετωπίστηκαν με αδιαφορία και απειλές.

Προειδοποιητική η κινητοποίηση

Η αποχή χαρακτηρίζεται προειδοποιητική. Η ΠΟΕ-ΔΟΥ προειδοποιεί ότι, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση από τη διοίκηση και επίλυση των προβλημάτων, τα αρμόδια όργανά της θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.