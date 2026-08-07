Τις περισσότερες καταγγελίες συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα, όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις.

Περισσότεροι από 1.500 έλεγχοι έχουν πραγματοποιηθεί έως σήμερα σε περισσότερες από 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την προστασία του αιγιαλού και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών στις παραλίες.

Οι Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις αυτοψίες σε ολόκληρη την επικράτεια, δίνοντας προτεραιότητα στις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένος αριθμός καταγγελιών. Στη φετινή ελεγκτική διαδικασία αξιοποιούνται για πρώτη φορά drones και σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία, τα οποία ενισχύουν τους επιτόπιους ελέγχους και επιτρέπουν τον ταχύτερο εντοπισμό παραβάσεων. Παράλληλα, μέσω της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου πραγματοποιούνται και εξ αποστάσεως έλεγχοι, διευρύνοντας σημαντικά τις δυνατότητες εποπτείας των παραλιών.

MyCoast

Η χρήση της τεχνολογίας λειτουργεί συμπληρωματικά στους ελέγχους πεδίου, επιτρέποντας στις αρμόδιες υπηρεσίες να εντοπίζουν περιπτώσεις αυθαίρετης κατάληψης ή υπέρβασης του παραχωρημένου χώρου, ακόμη και σε δυσπρόσιτες περιοχές. Σημαντικό εργαλείο αποτελεί και η εφαρμογή MyCoast, μέσω της οποίας υποβάλλεται η πλειονότητα των καταγγελιών, ενώ αξιοποιούνται και οι τηλεφωνικές αναφορές πολιτών προς τις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, φέτος καταγράφεται ο χαμηλότερος αριθμός καταγγελιών σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, γεγονός που αποδίδεται στον αυξημένο βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο. Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων εφαρμόζει τις προβλέψεις του νόμου 5092/2024, στοιχείο που, όπως επισημαίνεται, αποτυπώνει τη σταδιακή εμπέδωση ενός νέου πλαισίου νομιμότητας στις ελληνικές παραλίες.

Τι είδαν οι ελεγκτές

Τις περισσότερες καταγγελίες συγκεντρώνουν μέχρι στιγμής η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα, όπου βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη στοχευμένες ελεγκτικές δράσεις.

Όπου διαπιστώνονται παραβάσεις, οι κυρώσεις επιβάλλονται άμεσα. Οι συνηθέστερες αφορούν αυθαίρετη κατάληψη αιγιαλού χωρίς σύμβαση παραχώρησης, υπέρβαση του παραχωρημένου χώρου με επιπλέον ομπρελοκαθίσματα ή άλλες εγκαταστάσεις, παρεμπόδιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών και μη ανάρτηση της προβλεπόμενης πινακίδας.

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Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις που καταγράφηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στη Ρόδο επιβλήθηκαν σε επιχείρηση πράξη άμεσης απομάκρυνσης, διαταγή σφράγισης και πρόστιμα συνολικού ύψους 73.000 ευρώ, ενώ εκδόθηκε και πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής. Στη Χαλκιδική επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης σε πέντε επιχειρήσεις, ενώ στην Ηλεία επιχείρηση τιμωρήθηκε με πρόστιμο 5.667,66 ευρώ για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό. Στην Καβάλα επιβλήθηκε πρόστιμο 15.912 ευρώ σε επιχείρηση χωρίς μισθωτική σύμβαση, ενώ στη Ζάκυνθο τέσσερις επιχειρήσεις τιμωρήθηκαν με πρόστιμο 2.000 ευρώ η καθεμία για παρεμπόδιση της πρόσβασης στον αιγιαλό. Σε άλλη επιχείρηση του νησιού επιβλήθηκε πρόστιμο 72.490,60 ευρώ για καταπάτηση παλαιού αιγιαλού, συνοδευόμενο από πράξη διοικητικής αποβολής.

Οι έλεγχοι θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των παραβάσεων, την προστασία του δημόσιου και κοινόχρηστου χαρακτήρα των παραλιών και τη διασφάλιση της ελεύθερης πρόσβασης των πολιτών.

Παράλληλα, οι Κτηματικές Υπηρεσίες ολοκληρώνουν και τη διαδικασία παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας, την οποία ανέλαβαν φέτος για πρώτη φορά σε πανελλαδικό επίπεδο. Μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί περισσότερες από 8.000 συμβάσεις παραχώρησης για τη θερινή περίοδο, εκ των οποίων 4.870 απευθείας με όμορες επιχειρήσεις και περίπου 3.130 μέσω ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών.

Το υπουργείο αποδίδει την επιτάχυνση της διαδικασίας στην πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος παραχωρήσεων και στη λειτουργία δύο εξειδικευμένων ψηφιακών πλατφορμών, μέσω των οποίων πραγματοποιούνται τόσο η υποβολή των αιτήσεων όσο και οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες. Όπως επισημαίνεται, το νέο σύστημα περιόρισε τη γραφειοκρατία, ενίσχυσε τη διαφάνεια και επιτάχυνε την ολοκλήρωση των παραχωρήσεων, στο πλαίσιο ενός ενιαίου σχεδίου που συνδυάζει ψηφιακές διαδικασίες, αυστηρούς ελέγχους και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα για την προστασία του αιγιαλού και τη στήριξη της νόμιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας.