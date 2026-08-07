Οι μαθητές 13 δημόσιων σχολείων αποκτούν πρόσβαση σε ένα διεθνές πρόγραμμα σπουδών χωρίς να απαιτείται η καταβολή ιδιωτικών διδάκτρων.

Το Διεθνές Απολυτήριο (International Baccalaureate – IB) κάνει για πρώτη φορά οργανωμένα την είσοδό του σε 13 δημόσια Λύκεια της χώρας αρχής γενομένης από τον προσεχή Σεπτέμβρη. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας το πρόγραμμα που θα λειτουργήσει από την φετινή σχολική χρονιά θα αφορά μαθητές της Β΄ και Γ΄ Λυκείου, προσφέροντας ένα διαφορετικό μοντέλο σπουδών, με έμφαση στην κριτική σκέψη, την έρευνα, την αυτονομία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την προετοιμασία για πανεπιστημιακές σπουδές, κυρίως στο εξωτερικό.

Η εφαρμογή του προγράμματος στα δημόσια σχολεία πραγματοποιείται σε συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής και του Οργανισμού International Baccalaureate, ενώ η φοίτηση παρέχεται χωρίς δίδακτρα για τις οικογένειες. Το ΙΕΠ έχει δημιουργήσει ειδικό microsite για το Διεθνές Απολυτήριο, όπου παρέχονται πληροφορίες για τη λειτουργία του προγράμματος, το θεσμικό πλαίσιο, τις σχολικές μονάδες, τα μαθήματα και τις συχνές ερωτήσεις μαθητών και γονέων.

Η λίστα με τα σχολεία που εντάσσονται στο Διεθνές Απολυτήριο

Τα τμήματα IB θα λειτουργήσουν σε 13 δημόσιες σχολικές μονάδες. Στην Αττική συμμετέχουν το Πρότυπο ΓΕΛ Αγίων Αναργύρων, το Πρότυπο ΓΕΛ Αναβρύτων, το Πρότυπο ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής, το Πρότυπο ΓΕΛ Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, το Πρότυπο ΓΕΛ Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, το Μουσικό Σχολείο Αθήνας, το Μουσικό ΓΕΛ Παλλήνης και το Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Γέρακα με Λυκειακές Τάξεις. Στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα θα λειτουργήσει στο 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης «Μανόλης Ανδρόνικος», στο Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας και στο Μουσικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης με Λυκειακές Τάξεις. Στη Μαγνησία συμμετέχει το Μουσικό Σχολείο Βόλου, ενώ στην Κρήτη το Πρότυπο ΓΕΛ Ηρακλείου Κρήτης.

Η φιλοσοφία του εκπαιδευτικούς προγράμματος

Το IB Diploma Programme είναι ένα διετές πρόγραμμα σπουδών για μαθητές ηλικίας 16 έως 19 ετών και στην ελληνική πραγματικότητα αντιστοιχεί στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και γίνεται εξ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα. Η φιλοσοφία του προγράμματος διαφοροποιείται σημαντικά από ένα μοντέλο που βασίζεται αποκλειστικά στην αποστήθιση, καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα, την ανάλυση, την αξιοποίηση πηγών, την επιχειρηματολογία και την ανάπτυξη της ικανότητας του μαθητή να διαμορφώνει τεκμηριωμένες απόψεις.

Οι μαθητές επιλέγουν μαθήματα από έξι διαφορετικές θεματικές ομάδες. Στα δημόσια σχολεία περιλαμβάνονται η Νέα Ελληνική Λογοτεχνία, τα Αγγλικά, αλλά και μαθήματα όπως Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ψηφιακή Κοινωνία, Οικονομικά, Γεωγραφία, Παγκόσμια Πολιτική, Ιστορία, Φιλοσοφία και Κοινωνική και Πολιτισμική Ανθρωπολογία. Στον τομέα των Επιστημών προσφέρονται, μεταξύ άλλων, Βιολογία, Χημεία, Πληροφορική, Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες, Φυσική και Αθλητισμός, Άσκηση και Επιστήμη της Υγείας. Παράλληλα υπάρχει η επιλογή των Μαθηματικών, ενώ στον τομέα των Τεχνών περιλαμβάνονται η Μουσική, το Θέατρο και οι Εικαστικές Τέχνες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Τα μαθήματα προσφέρονται σε δύο επίπεδα, Standard Level και Higher Level, με τους μαθητές να διαμορφώνουν το προσωπικό τους πρόγραμμα σπουδών ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους ακαδημαϊκούς τους στόχους. Εκτός όμως από τα έξι μαθήματα, το IB περιλαμβάνει και έναν ιδιαίτερα σημαντικό «πυρήνα», ο οποίος αποτελείται από τη Θεωρία της Γνώσης (Theory of Knowledge – TOK), το Extended Essay και το CAS.

Στο μάθημα της Θεωρίας της Γνώσης οι μαθητές δεν καλούνται απλώς να αποκτήσουν νέες πληροφορίες, αλλά να εξετάσουν τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, αξιολογείται και χρησιμοποιείται η γνώση. Το Extended Essay αποτελεί μια ερευνητική εργασία περίπου 4.000 λέξεων, μέσα από την οποία ο μαθητής επιλέγει ένα θέμα που συνδέεται με κάποιο από τα μαθήματά του και πραγματοποιεί οργανωμένη ακαδημαϊκή έρευνα. Το CAS, δηλαδή Creativity, Activity, Service, περιλαμβάνει δραστηριότητες δημιουργικότητας, δράσης και κοινωνικής προσφοράς και έχει στόχο να συνδέσει τη σχολική ζωή με την προσωπική ανάπτυξη και τη συμμετοχή στην κοινωνία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο τρόπος βαθμολόγησης. Κάθε μάθημα βαθμολογείται από το 1 έως το 7, με τη μέγιστη βαθμολογία από τα έξι μαθήματα να ανέρχεται στις 42 μονάδες. Επιπλέον, μπορούν να προστεθούν έως και τρεις μονάδες από τη Θεωρία της Γνώσης και το Extended Essay, με αποτέλεσμα η ανώτατη συνολική βαθμολογία του IB Diploma να φτάνει τις 45 μονάδες. Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται στις τελικές εξετάσεις, αλλά περιλαμβάνει και εργασίες, προφορικές εξετάσεις, εργαστηριακές έρευνες και άλλες μορφές εσωτερικής αξιολόγησης, ανάλογα με το μάθημα.

Όπως τονίζεται από πλευράς ΙΕΠ «πρόκειται για ένα διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που πραγματοποιείται στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου και προετοιμάζει τους/τις μαθητές/τριες για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο αλλά και τη μετέπειτα ζωή τους. Έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει την πνευματική, κοινωνική, συναισθηματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος μετά και τις τελικές εξετάσεις στο τέλος της διετίας, οι μαθητές και οι μαθήτριες αποκτούν το Δίπλωμα του ΙΒ, το οποίο είναι ισότιμο με το ελληνικό Απολυτήριο Λυκείου.»

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος εδώ

Η παράμετρος των Πανελληνίων 2027

Κρίσιμο ζήτημα για μαθητές και γονείς είναι τι ακριβώς σημαίνει η φοίτηση στο IB σε σχέση με τις Πανελλήνιες 2027. Το Διεθνές Απολυτήριο δεν καταργεί το σύστημα των Πανελλαδικών για την εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια. Η εισαγωγή στα ελληνικά ΑΕΙ εξακολουθεί να πραγματοποιείται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Το IB αποτελεί κυρίως μια εναλλακτική εκπαιδευτική διαδρομή για μαθητές που επιθυμούν να αποκτήσουν έναν διεθνώς αναγνωρισμένο τίτλο και να διεκδικήσουν την εισαγωγή τους σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το Δίπλωμα IB αναγνωρίζεται διεθνώς και γίνεται αποδεκτό από πανεπιστήμια σε πολλές χώρες, με κάθε πανεπιστήμιο ωστόσο να καθορίζει τα δικά του κριτήρια εισαγωγής, όπως απαιτούμενη συνολική βαθμολογία, συγκεκριμένα μαθήματα Higher Level ή άλλες προϋποθέσεις. Παράλληλα, το Διεθνές Απολυτήριο έχει αναγνωριστεί ως ισότιμος τίτλος με το ελληνικό Απολυτήριο Λυκείου, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Η έναρξη του IB στα δημόσια Λύκεια αποτελεί επομένως σημαντική αλλαγή για την ελληνική εκπαίδευση, καθώς μια εκπαιδευτική διαδρομή που μέχρι σήμερα συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με ιδιωτικά σχολεία γίνεται πλέον διαθέσιμη και σε μαθητές της δημόσιας εκπαίδευσης χωρίς δίδακτρα. Για όσους επιλέξουν το πρόγραμμα από τον Σεπτέμβριο του 2026, η διετία της Β΄ και Γ΄ Λυκείου θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς εκτός από τα μαθήματα θα πρέπει να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του TOK, του Extended Essay και του CAS, ενώ σημαντικό μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας θα πραγματοποιείται στην αγγλική γλώσσα. Το μεγάλο στοίχημα για τη νέα σχολική χρονιά είναι πλέον η ομαλή λειτουργία των 13 τμημάτων, η επαρκής στελέχωσή τους και η προσαρμογή μαθητών και εκπαιδευτικών στις απαιτήσεις του διεθνούς προγράμματος.