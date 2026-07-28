Τι ώρα πάνε σχολείο και πότε σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια: Το ωράριο της φετινής σχολικής χρονιάς.

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας θα χτυπήσει στις 11 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 14 του μήνα όπου θα εκκινήσει και τυπικά η εκπαιδευτική διαδικασία. Για τα πρωτάκια των Γυμνασίων και Λυκείων ο φετινός αγιασμός θα είναι η πρώτη τους παρουσία στη νέα βαθμίδα της Δευτεροβάθμιας και πολλοί εξ αυτών συγχέουν το ωράριο μαθημάτων και σχολάσματος.

Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου , οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των Γυμνασίων και των Γενικών Λυκείων θα ακολουθούν το καθορισμένο ωράριο λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση του Υπουργείου Παιδείας.Τα μαθήματα στα Ημερήσια Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια ξεκινούν στις 08:15 και ολοκληρώνονται στις 14:10. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επτά διδακτικές ώρες, με συγκεκριμένη διάρκεια μαθημάτων και διαλειμμάτων.

Η διάρκεια των διδακτικών ωρών παραμένει ως εξής:Οι έξι πρώτες διδακτικές ώρες έχουν διάρκεια 45 λεπτών. Η έβδομη διδακτική ώρα έχει διάρκεια 40 λεπτών.

Τα διαλείμματα πραγματοποιούνται ανάμεσα στις διδακτικές ώρες με διάρκεια 5, 10, 10, 10, 5 και 5 λεπτά αντίστοιχα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τι ισχύει για τις παρεκκλίσεις στο ωράριο

Παρέκκλιση από το καθορισμένο ωράριο μπορεί να εγκριθεί μόνο ως προς την ώρα έναρξης λειτουργίας του σχολείου και μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από συγκοινωνιακές συνθήκες ή ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Η έγκριση παρέχεται από τον/τη Διευθυντή/ντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων. Δεν επιτρέπεται αλλαγή στη διάρκεια των διδακτικών ωρών, καθώς και στον αριθμό ή στη διάρκεια των διαλειμμάτων.

Εσπερινά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια

Για τα Εσπερινά Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια το ωράριο λειτουργίας είναι διαφορετικό. Η έναρξη των μαθημάτων γίνεται στις 19:00 και η λήξη στις 22:35. Οι διδακτικές ώρες έχουν διάρκεια τέσσερις ώρες των 40 λεπτών και μία ώρα των 35 λεπτών. Στα εσπερινά σχολεία δίνεται η δυνατότητα ανακατανομής των διαλειμμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Το συγκεκριμένο ωράριο καθορίζει το καθημερινό πρόγραμμα μαθητών και εκπαιδευτικών στα Γυμνάσια και Λύκεια για τη σχολική χρονιά 2026-2027.