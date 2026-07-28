Απόσυρση παρτίδας βρεφικού γάλακτος Frisolac Prestige μετά από έλεγχο για μόλυβδο - Τι εντόπισαν οι αρχές του Χονγκ Κονγκ.

Συναγερμός ανάκλησης έχει σημάνει στο Χονγκ Κονγκ για συγκεκριμένη παρτίδα γνωστού βρεφικού γάλακτος σε σκόνη, μετά από έλεγχο που έδειξε ότι ενδέχεται να περιέχει μόλυβδο σε επίπεδα υψηλότερα από τα επιτρεπόμενα όρια. Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους γονείς να μην χρησιμοποιήσουν το προϊόν, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να σταματήσουν άμεσα την πώληση και τη διάθεσή του. Η προειδοποίηση αφορά το προϊόν Frisolac Prestige Stage 1 Infant Formula (800g) της μάρκας FRISO PRESTIGE, ένα βρεφικό γάλα σε σκόνη που προορίζεται για βρέφη στο πρώτο στάδιο διατροφής.

Η συγκεκριμένη παρτίδα που ανακαλείται έχει τα ακόλουθα στοιχεία:

Ονομασία προϊόντος: Frisolac Prestige Stage 1 Infant Formula

Μάρκα: FRISO PRESTIGE

Συσκευασία: 800 γραμμάρια

Χώρα προέλευσης: Ολλανδία

Αριθμός παρτίδας: 1W07KPJ

Ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από: 30 Σεπτεμβρίου 2027

Εισαγωγέας: FrieslandCampina (Hong Kong) Ltd

Πώς προέκυψε η ανάκληση

Το περιστατικό έγινε γνωστό μετά από ανακοίνωση των αρμόδιων αρχών του Μακάο, οι οποίες ενημέρωσαν ότι η συγκεκριμένη παρτίδα βρεφικού γάλακτος εντοπίστηκε με περιεκτικότητα σε μόλυβδο που πιθανώς ξεπερνά τα επιτρεπόμενα επίπεδα. Μετά την ενημέρωση, το Κέντρο Ασφάλειας Τροφίμων (CFS) του Χονγκ Κονγκ ξεκίνησε άμεσα έρευνα και επικοινώνησε με τον εισαγωγέα του προϊόντος.

Η προκαταρκτική διερεύνηση επιβεβαίωσε ότι η συγκεκριμένη παρτίδα είχε εισαχθεί στην αγορά του Χονγκ Κονγκ. Ο εισαγωγέας προχώρησε σε εργαστηριακούς ελέγχους δύο δειγμάτων από την ίδια παρτίδα, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι τα δείγματα πληρούσαν τα ισχύοντα πρότυπα του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο. Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας του ζητήματος και με γνώμονα την προληπτική προστασία των καταναλωτών, αποφασίστηκε η διακοπή πώλησης του προϊόντος και η απομάκρυνσή του από τα σημεία διάθεσης. Το CFS έδωσε εντολή για την έναρξη διαδικασίας ανάκλησης της συγκεκριμένης παρτίδας.

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Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς

Οι γονείς που έχουν αγοράσει το συγκεκριμένο βρεφικό γάλα καλούνται να ελέγξουν τον αριθμό παρτίδας στη συσκευασία, να μην το δώσουν σε βρέφη ή μικρά παιδιά εφόσον πρόκειται για την επίμαχη παρτίδα, να ακολουθήσουν τις οδηγίες επιστροφής ή αντικατάστασης του προϊόντος. Σε περίπτωση που κάποιο βρέφος ή μικρό παιδί παρουσιάσει αδιαθεσία μετά την κατανάλωση του προϊόντος, οι γονείς θα πρέπει να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή.

Οι κίνδυνοι από τον μόλυβδο στα παιδιά

Οι υγειονομικές αρχές υπενθυμίζουν ότι η μακροχρόνια έκθεση των παιδιών σε αυξημένα επίπεδα μολύβδου μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, καθώς μπορεί να επηρεάσει το νευρικό σύστημα και την ανάπτυξη του εγκεφάλου. Τα βρέφη και τα μικρά παιδιά θεωρούνται ιδιαίτερα ευάλωτες ομάδες, καθώς ο οργανισμός τους βρίσκεται σε κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης.

Εντατικοί έλεγχοι στην αγορά

Το Κέντρο Ασφάλειας Τροφίμων ανακοίνωσε ότι ενισχύει την επιτήρηση των βρεφικών και παιδικών γαλάτων σε σκόνη που κυκλοφορούν στην αγορά. Στο πλαίσιο του προγράμματος ελέγχου τροφίμων, έχουν συλλεχθεί χιλιάδες δείγματα βρεφικών γαλάτων για χημικές και μικροβιολογικές αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων για την παρουσία μολύβδου. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την ανάκληση του προϊόντος και θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας των βρεφών και των μικρών παιδιών.

Τα ύποπτα συμπτώματα από την κατανάλωση μολύβδου

Τα συμπτώματα από την παρουσία του μολύβδου κυμαίνονται από πονοκέφαλο, εμετό, σπασμούς, μυϊκή αδυναμία, πόνο στην κοιλιά, απώλεια μαλλιών, ακόμη και αναιμία. Ακόμη και μικρές συγκεντρώσεις μολύβδου μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών, όπως μαθησιακές δυσκολίες, ελλειμματική προσοχή, μαθησιακές δυσκολίες. Γενικότερα, τα παιδιά είναι πιο ευαίσθητα στην έκθεση τους απέναντι στον μόλυβδο. Τα βασικά σημεία όπου εντοπίζονται υψηλές συγκεντρώσεις μολύβδου στο ανθρώπινο σώμα είναι ο σκελετός, όπου και εντοπίζεται η μεγαλύτερη ποσότητα, το δέρμα και οι μύες, το αίμα και οι μαλακοί ιστοί.