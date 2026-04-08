Η ανακοίνωση του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων για την παρτίδα που ανακαλείται, τι να προσέξουν οι γονείς.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του ενημερώνει για την ανάκληση της παρτίδας 111572333 με ημερομηνία λήξης 5/11/2027 του βρεφικού γάλακτος ALMIRON PROFUTURA 1, κατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία NUMIL HELLAS ΑΕ λόγω υπέρβασης του ορίου της τοξίνης cereulide από το όριο που έχει καθορίσει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης Τροφίμων (EFSA), κατόπιν εργαστηριακής ανάλυσης.

Όπως σημειώνεται «οι καταναλωτές που έχουν αγοράσει κάποιο προϊόν από την αναφερόμενη παρτίδα καλούνται να μην το χρησιμοποιήσουν και να επιστρέψουν το προϊόν στο σημείο από το οποίο το αγόρασαν, ακολουθώντας τις οδηγίες της εταιρείας για την αντικατάστασή του.»

Η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία των προϊόντων στην ελληνική αγορά, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες προκειμένου να επιστραφούν τα προϊόντα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν.