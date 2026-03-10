Για την ασφάλειά τους οι καταναλωτές καλούνται να μην χρησιμοποιήσουν το επίμαχο σκεύασμα.

Ο ΕΟΦ με ανακοίνωσή του κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους πολίτες για το σκεύασμα DIABEXOL PRO , τo οποίo διαφημίζεται στο διαδίκτυο ως φάρμακο για την ρύθμιση του σακχάρου. Το σκεύασμα αυτό δεν είναι εγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν, και ως εκ τούτου δεν έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του σημειώνεται από πλευράς Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων.

To DIABEXOL PRO, διαφημίζεται και διακινείται στη χώρα μας διαδικτυακά μέσω ιστοσελίδων παρανόμως, ενώ η εταιρεία που είναι υπεύθυνη για την κυκλοφορία του ή τη διακίνησή του στην ελληνική αγορά είναι άγνωστη. Οι καταναλωτές καλούνται σε επαγρύπνηση, ώστε, σε περίπτωση που περιέλθει στην κατοχή τους τo σκεύασμα ‘DIABEXOL PRO’, να μην το χρησιμοποιήσουν και να ενημερώσουν άμεσα τον ΕΟΦ.