Το Σαββατοκύριακο, οι κάτοικοι του Κάνσας θα μετακινήσουν τα ρολόγια τους μία ώρα μπροστά στις 2 π.μ. Κυριακής, καθώς ξεκινά η θερινή ώρα, ωστόσο, η αλλαγή ώρας δύο φορές τον χρόνο έχει προκαλέσει ανησυχία για την υγεία, με νομοθέτες να πιέζουν για την κατάργησή της.

Επιπτώσεις στην υγεία

Όπως αναφέρει το ksn.com, ο Δρ. Saurav Luthra, πνευμονολόγος και ειδικός ύπνου, επισημαίνει ότι ακόμη και μια μικρή αλλαγή μπορεί να διαταράξει τον κιρκάδιο ρυθμό, το φυσικό ρολόι του σώματος.

«Αν και φαίνεται σαν να χάνουμε μόνο μία ώρα, δεν είναι καλή για τον κιρκάδιο ρυθμό μας», λέει ο Δρ. Luthra. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη διάθεση, τα επίπεδα κόπωσης και ακόμη και την καρδιαγγειακή υγεία.

Οι ημέρες μετά την αλλαγή έχουν επίσης δείξει αυξημένα περιστατικά ατυχημάτων και καρδιακών προσβολών. Το σκοτεινότερο πρωινό δυσκολεύει την προσαρμογή του οργανισμού, καθώς το φως του ήλιου αποτελεί σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα για το εσωτερικό μας ρολόι.

Πολιτική πίεση για κατάργηση της αλλαγής

Ο γερουσιαστής Κένι Τίτους είναι ένας από τους νομοθέτες που πιέζουν για κατάργηση της αλλαγής της ώρας δύο φορές το χρόνο, υποστηρίζοντας ότι η μόνιμη κανονική ώρα θα ήταν πιο ωφέλιμη για τον ανθρώπινο ύπνο.

«Όταν εξέτασα όλα τα δεδομένα, τα οφέλη για την υγεία ήταν πραγματικά συντριπτικά… πόσο ωφέλιμο θα ήταν να αλλάξουμε στην κανονική ώρα επειδή ταιριάζει με τον ανθρώπινο ρυθμό ύπνου», δήλωσε ο Τίτους.

Σύμφωνα με την ισχύουσα ομοσπονδιακή νομοθεσία, το Κάνσας μπορεί να επιλέξει να παραμείνει στη μόνιμη κανονική ώρα, αποφεύγοντας την αλλαγή των ρολογιών δύο φορές το χρόνο. Ο Τίτους σημειώνει ότι πολλοί κάτοικοι έχουν ισχυρές απόψεις κατά της αλλαγής, καθώς η διπλή προσαρμογή προκαλεί ζαλάδα και κούραση.