Η προανάκριση διεξάγεται από το αρμόδιο Τμήμα Ασφαλείας.

Χθες τα ξημερώματα καταρρίφθηκε ένα drone που μετέφερε κινητά τηλέφωνα, σε προσπάθεια παράνομης εισαγωγής αντικειμένων στις Φυλακές Τρικάλων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 2:40, όταν οι φρουροί εντόπισαν το drone κοντά στη φυλακή. Το μικρό δέμα που μετέφερε ήταν καμουφλαρισμένο με πράσινα πλαστικά φύλλα, ώστε να μη γίνει αντιληπτό σε περίπτωση πτώσης στη νεκρή ζώνη. Άμεσα ενεργοποιήθηκε το ειδικό αντι-drone σύστημα (jammer) του Τμήματος Εξωτερικών Φρουρών Κεντρικής Ελλάδας (ΤΕΦΚΚ), οδηγώντας στην κατάρριψη του drone.

Το δέμα κατασχέθηκε, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν περιπολίες του ΤΕΦΚΚ και έρευνες από την αστυνομία για τον εντοπισμό του χειριστή.

Υπενθυμίζεται ότι, υπό την καθοδήγηση του διοικητή του ΤΕΦΚΚ, Παναγιώτη Ζαΐμη, το προσωπικό των φυλακών έχει πραγματοποιήσει τακτικές ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση παρόμοιων περιστατικών, με την άμεση αντίδραση να επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των μέτρων τους.