Υπηρέτησε κατά την τελευταία περίοδο του μακρού πολέμου του Ιράν με το Ιράκ, από το 1980 έως το 1988.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, γιος του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, είναι και επίσημα πλέον ο διάδοχος του πατέρα του στην ηγεσία του Ιράν.

O 56χρονος Μοτζταμπά, είναι ο δεύτερος γιος του αγιατολάχ, του ανώτατου ηγέτη που σκοτώθηκε το Σάββατο (28/2), μαζί με τη μητέρα, τη σύζυγο και μία από τις αδερφές του. Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γεννήθηκε το 1969 στη Μαχσάντ, ένα σημαντικό θρησκευτικό κέντρο στο Ιράν, περίπου μια δεκαετία πριν από την ίδρυση της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 1979.

Γνωστός για τους στενούς δεσμούς του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Ισλαμικό στρατιωτικό σώμα γύρω στο 1987, αφού τελείωσε το λύκειο.

Την επόμενη χρονιά, ο πατέρας του ονομάστηκε ανώτατος ηγέτης, αντικαθιστώντας τον αποβιώσαντα Αγιατολάχ Ρουχολάχ Χομεϊνί. Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ συνέχισε τις σπουδές του με τους πιο αξιοσέβαστους κληρικούς της χώρας στο Κομ και δίδαξε ο ίδιος σε ένα θρησκευτικό σεμινάριο, δημιουργώντας δεσμούς με τη θρησκευτική ηγεσία.

Τα θρησκευτικά του προσόντα, ωστόσο, έχουν αμφισβητηθεί, καθώς είναι Χοτζατολεσλάμ, δηλαδή μέτριου επιπέδου κληρικός, και όχι Αγιατολάχ. Ωστόσο, ο πατέρας του δεν ήταν Αγιατολάχ όταν έγινε ηγέτης και η νομοθεσία τροποποιήθηκε για να τον διευκολύνει, επομένως πιθανός είναι ένας παρόμοιος συμβιβασμός και για τον ίδιο.

Ένα τριμελές συμβούλιο, αποτελούμενο από τον σκληροπυρηνικό κληρικό και μέλος του Συμβουλίου Φρουρών Αλίρεζα Αραφί, τον υπερσυντηρητικό κληρικό και επικεφαλής της δικαιοσύνης Γκολάμ-Χοσεΐν Μοσένι-Ετζέι και τον Πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, είχε έως τώρα νομικά αναλάβει την προσωρινή διακυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ιρανικό δίκαιο, το 88μελές κληρικό σώμα της Συνέλευσης Ειδικών, που τα γραφεία του βομβαρδίστηκαν μαζί με άλλα κρατικά κέντρα, ήταν υπεύθυνο για την ανακοίνωση του νέου ανώτατου ηγέτη.

Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν είναι μια πολύ γνωστή προσωπικότητα και εργαζόταν στο παρασκήνιο.Το 2005, μετά την εκλογή του συντηρητικού υποψηφίου Μαχμούντ Αχμαντινετζάντ ως προέδρου, οι μεταρρυθμιστές κατηγόρησαν τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ ότι συνεργάστηκε με θρησκευτικούς ηγέτες και τους Φρουρούς της Επανάστασης για να εξασφαλίσει τη νίκη του σχετικά άγνωστου υποψηφίου που προτιμούσαν.

Ο Μεχντί Καρουμπί, μεταρρυθμιστής και ένας από τους ανταγωνιστές του κ. Αχμαντινετζάντ, είχε επικρίνει τον Μοτζταμπά Χαμενεΐ, κατηγορώντας «τον γιο ενός αφέντη» ότι παρενέβη στις εκλογές. Ο ανώτατος ηγέτης εκείνη την εποχή υπερασπίστηκε τον γιο του, λέγοντας ότι «είναι ο ίδιος αφέντης, όχι γιος αφέντη».

Το 2024, η Συνέλευση Εμπειρογνωμόνων του Ιράν συνεδρίασε για να σχεδιάσει τη διαδοχή του ανώτατου ηγέτη. Ο Αγιατολάχ Χαμενεΐ δήλωσε εκείνη την εποχή ότι ο γιος του θα έπρεπε να αποκλειστεί.

Η επιλογή του μπορεί να αναστατώσει το Ιράν. Η Ισλαμική επανάσταση του 1979 ανέτρεψε τον σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί και, μαζί του, όπως φαινόταν, τη δυναστική μεταβίβαση της εξουσίας, αντικαθιστώντας την με την κυριαρχία των κληρικών.

