Φαίνεται πως υπάρχουν «κάποια εμπόδια» που χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία.

Έχει σχεδόν επιτευχθεί πλειοψηφική συναίνεση σχετικά με τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε σήμερα ο αγιατολάχ Μοχαμαντμεντί Μιρμπακερί, μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Mehr.

Ο ίδιος δήλωσε, ωστόσο, ότι «κάποια εμπόδια» χρειάζεται να επιλυθούν αναφορικά με τη διαδικασία, σύμφωνα με το Mehr.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το σώμα που είναι αρμόδιο για την εκλογή του ανώτατου ηγέτη είχε μια μικρή διαφωνία για το εάν η τελική απόφαση θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από συνάντηση με φυσική παρουσία ή αντ’ αυτού να εκδοθεί χωρίς να τηρείται αυτή η τυπική διαδικασία.

Υπενθυμίζεται πως σε χθεσινό δημοσίευμα του Sky News, αναφορικά με τον διάδοχο του Χαμενεΐ, γινόταν αναφορά σε μέλος της Συνέλευσης των Ειδικών για απόφαση «εντός μιας ημέρας».

Η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων του Ιράν θα συνεδριάσει «εντός μιας ημέρας», σύμφωνα με το Sky News, για να επιλέξει νέο ανώτατο ηγέτη.

Το δημοσίευμα στηρίζεται σε τοποθέτηση που φέρεται να έκανε το μέλος της Συνέλευσης Αγιατολάχ Μοζαφάρι, το οποίο επικαλέστηκαν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Πιέσεις για νέο ανώτατο ηγέτη στο Ιράν

Στο μεταξύ, δύο σκληροπυρηνικοί Ιρανοί κληρικοί με μεγάλη επιρροή απηύθυναν κάλεσμα για την ταχεία επιλογή ενός νέου ανώτατου ηγέτη, προκειμένου να βοηθήσει στην καθοδήγηση του Ιράν, μετά από το νέο κύμα των αμερικανικών και ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών, μετέδωσαν ιρανικά ΜΜΕ.

Το κάλεσμα των δύο κληρικών υπονοεί ότι τουλάχιστον μερικά μέλη του κλήρου στο Ιράν δεν αισθάνονται άνετα με την άσκηση της εξουσίας από ένα τριμελές συμβούλιο, ακόμα και προσωρινά υπό την εφαρμογή συνταγματικών κανόνων, μετά από την εξόντωση του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν έναν ρόλο στην επιλογή του νέου ηγέτη, με την απαίτηση αυτή ν’ απορρίπτεται από την Τεχεράνη.

Ο μεγάλος αγιατολάχ Νάσερ Μακαρέμ Σιραζί που έχει μεγάλη επιρροή στο Ιράν, υποστήριξε την ανάγκη ταχείας επιλογής ενός νέου ανώτατου ηγέτη, ώστε αυτός, «να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση των ζητημάτων της χώρας», μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ στο Ιράν.

Ο υψηλόβαθμος σιίτης κληρικός Χοσεΐν Νουρί Χαμεντανί παρότρυνε επίσης, μέλη της Συνέλευσης των Εμπειρογνωμόνων, του σώματος δηλαδή των κληρικών που θα επιλέξουν το νέο ηγέτη να επιταχύνουν.

Ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σκοτώθηκε στις πρώτες αμερικανο-ισραηλινές επιθέσεις στο Ιράν το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν έχει τον τελευταίο λόγο σε όλα τα κρατικά ζητήματα.

Τα 88 μέλη της Συνέλευσης αποφασίζουν ποιος αναλαμβάνει τον ρόλο μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ. Σύμφωνα με το σύστημα στο Ιράν, ο ανώτατος ηγέτης πρέπει να είναι ανώτερος ηγέτης με πολιτική και θρησκευτική εξουσία.

Μετά τις εξελίξεις στο Ιράν, σχηματίστηκε ένα τριμελές συμβούλιο ηγεσίας για να κυβερνήσει τη χώρα σε προσωρινή βάση αμέσως μετά τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη.