Σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε κοντά στα Ιωάννινα τα ξημερώματα της Κυριακής (8/3), με εστιακό βάθος περίπου 8 χιλιομέτρων, ενώ ακολούθησαν δύο μετασεισμοί μεγέθους 4,7 και 3,5 Ρίχτερ από την ίδια περιοχή και σε παρόμοιο βάθος.

Μιλώντας στην εκπομπή «Σ/Κ από τις 5» της ΕΡΤnews, ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, Ευθύμιος Λέκκας, τόνισε ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με την εξέλιξη του φαινομένου.

«Το νέο δεδομένο είναι ότι έχουμε δύο σεισμούς, έναν 4,7 και έναν 3,5 από την ίδια περιοχή και περίπου στο ίδιο βάθος. Είναι καλό να έχουμε αυτή την εκδήλωση σεισμών, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη να αποφανθούμε αν ο σεισμός των 5,4 Ρίχτερ ήταν ο κύριος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί έγινε αισθητός σε μεγάλη περιοχή

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε μεγάλο μέρος της χώρας, με μαρτυρίες πολιτών από τη Δυτική Ελλάδα έως και τη Λάρισα. Σύμφωνα με τον κ. Λέκκα, αυτό οφείλεται σε τρεις βασικούς λόγους.

Όπως εξήγησε, το μέγεθος του σεισμού είναι «υπολογίσιμο», ενώ το μικρό εστιακό βάθος συνέβαλε στην έντονη αίσθηση της δόνησης. Παράλληλα, σημείωσε ότι η ώρα εκδήλωσης έπαιξε ρόλο στην αντίληψη του φαινομένου από τους πολίτες.

«Η έντονη αίσθηση σε μεγάλη περιοχή οφείλεται και στο γεγονός ότι εκδηλώθηκε σε ώρα κοινής ησυχίας, οπότε ο κόσμος αντιλαμβάνεται πιο εύκολα έναν σεισμό σε σχέση με όταν υπάρχει έντονη δραστηριότητα», είπε.

Σχετικά με τις διακοπές ρεύματος που σημειώθηκαν σε περιοχές των Ιωαννίνων, ο κ. Λέκκας ανέφερε ότι ενδέχεται να οφείλονται είτε σε προληπτική διακοπή από τον ΔΕΔΔΗΕ είτε σε μικρές βλάβες στο δίκτυο.

«Δεν υπάρχουν μεγάλες ζημιές, επομένως η ηλεκτροδότηση μπορεί να αποκατασταθεί πλήρως», σημείωσε, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες ώρες θα υπάρχει σαφέστερη εικόνα τόσο για την ταυτότητα του φαινομένου όσο και για τις επιπτώσεις του.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ υπενθύμισε επίσης ότι τον Δεκέμβριο παραδόθηκε στον Δήμο Ιωαννιτών ένα σύγχρονο σχέδιο αντισεισμικής διαχείρισης από τον οργανισμό, το οποίο εξειδικεύει τα υφιστάμενα σχέδια πολιτικής προστασίας για την περιοχή.

Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στην ευρύτερη περιοχή της Θεσπρωτίας, των Ιωαννίνων και της νότιας Αλβανίας. Μικρές καταπτώσεις χωμάτων σημειώθηκαν στο 34ο χιλιόμετρο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, κοντά στο Ελευθεροχώρι Παραμυθιάς, χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία.