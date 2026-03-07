Ανοίγει στις 16 Μαρτίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα του Taxisnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη της διαδικασίας για περισσότερους από 6,6 εκατομμύρια φορολογούμενους. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει στις 15 Ιουλίου, ενώ η εξόφληση του φόρου εισοδήματος θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027 με την καταβολή της τελευταίας δόσης.

Η έκπτωση για όσους επιλέξουν να εξοφλήσουν εφάπαξ τον φόρο εισοδήματος θα εξαρτηθεί από το χρονικό διάστημα υποβολής της δήλωσης. Συγκεκριμένα, προβλέπεται έκπτωση 4% για δηλώσεις που θα υποβληθούν από τις 15 Μαρτίου έως τις 30 Απριλίου, 3% για δηλώσεις από την 1η Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου και 2% για όσες υποβληθούν από τις 16 Ιουνίου έως τις 15 Ιουλίου. Όσοι υποβάλουν τη δήλωσή τους μετά τις 16 Ιουλίου χάνουν το δικαίωμα έκπτωσης και επιβαρύνονται με πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής.

Με στόχο να διασφαλιστεί ότι περισσότεροι φορολογούμενοι θα επωφεληθούν από τη μεγαλύτερη έκπτωση, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να προχωρήσει σε αυτόματη υποβολή και εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων για περίπου δύο εκατομμύρια μισθωτούς και συνταξιούχους. Οι δηλώσεις αυτές θα έχουν προηγουμένως προσυμπληρωθεί και εκκαθαριστεί με βάση τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί από εργοδότες, τράπεζες, χρηματιστηριακές εταιρείες και άλλους φορείς.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις ηλεκτρονικές αποδείξεις. Οι δαπάνες που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, όπως κάρτες ή e-banking, θα πρέπει να καλύπτουν το 30% του ετήσιου εισοδήματος του φορολογουμένου, με ανώτατο όριο τα 20.000 ευρώ. Σε διαφορετική περίπτωση επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ίσος με το 22% του ποσού των αποδείξεων που λείπουν. Για παράδειγμα, φορολογούμενος με εισόδημα 15.000 ευρώ που πραγματοποίησε ηλεκτρονικές δαπάνες 3.000 ευρώ- δηλαδή το 20% του εισοδήματός του- θα πληρώσει επιπλέον φόρο 330 ευρώ για το ακάλυπτο 10%.

Σημαντικές αλλαγές ισχύουν και στα τεκμήρια διαβίωσης, τα οποία εμφανίζονται μειωμένα σε σχέση με πέρυσι. Για τις κατοικίες, το τεκμήριο διαβίωσης μπορεί να είναι μειωμένο έως και κατά 35%. Ενδεικτικά, για κύρια κατοικία 80 τετραγωνικών μέτρων σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ ανά τετραγωνικό, το τεκμήριο μειώνεται από 3.200 σε 2.240 ευρώ. Αντίστοιχα, για κατοικία 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τεκμήριο περιορίζεται από 8.120 σε 5.252 ευρώ. Για κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 έως 4.999 ευρώ ανά τετραγωνικό το τεκμήριο αυξάνεται κατά 30%, ενώ σε περιοχές άνω των 5.000 ευρώ ανά τετραγωνικό η προσαύξηση φθάνει το 58%. Στις μονοκατοικίες το τεκμήριο προσαυξάνεται κατά 20%, ενώ για τις δευτερεύουσες κατοικίες μειώνεται κατά 50%.

Αλλαγές καταγράφονται και στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων για τα αυτοκίνητα. Για οχήματα ηλικίας έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010 και μετά, οι αντικειμενικές δαπάνες θα υπολογίζονται με βάση τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), κατά το πρότυπο των τελών κυκλοφορίας. Η αλλαγή αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές μειώσεις στα τεκμήρια, που σε ορισμένες περιπτώσεις- κυρίως για οχήματα νέας τεχνολογίας ηλικίας έως πέντε ετών- μπορεί να ξεπερνούν ακόμη και το 50%.

Τέλος, τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις εμφανίζονται και φέτος προσυμπληρωμένα στις δηλώσεις, χωρίς δυνατότητα άμεσης διόρθωσης από τον φορολογούμενο. Σε περίπτωση που εμφανίζονται ποσά που δεν έχουν καταβληθεί, ο φορολογούμενος θα πρέπει να απευθυνθεί στον εργοδότη για διόρθωση των στοιχείων. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατό, η δήλωση μπορεί να υποβληθεί με επιφύλαξη.