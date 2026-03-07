Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις και οι αυξήσεις στους ναύλους ανεβάζουν σημαντικά το κόστος μεταφοράς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την προμήθεια προϊόντων και πρώτων υλών.

Στην αγορά τροφίμων και εμπορευμάτων ήδη καταγράφονται αυξημένες πιέσεις στο κόστος των πρώτων υλών, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή προκαλούν διαταραχές στις διεθνείς μεταφορές και στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις και οι αυξήσεις στους ναύλους ανεβάζουν σημαντικά το κόστος μεταφοράς, γεγονός που επηρεάζει άμεσα την προμήθεια προϊόντων και πρώτων υλών. Οι πιέσεις αυτές εκτιμάται ότι θα μεταφερθούν σταδιακά και στις τελικές τιμές των προϊόντων, επιβαρύνοντας τους καταναλωτές και δημιουργώντας ανησυχία για νέο κύκλο ανατιμήσεων τους επόμενους μήνες.

Η αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή εντείνει την αβεβαιότητα στο διεθνές εμπόριο, καθώς επηρεάζονται βασικές θαλάσσιες οδοί μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση εμπορευμάτων. Η ανάγκη για μεγαλύτερες διαδρομές των πλοίων, προκειμένου να αποφευχθούν περιοχές υψηλού κινδύνου, σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις στη διακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων, περιορίζει τη διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων και αυξάνει το συνολικό κόστος logistics. Οι εξελίξεις αυτές επηρεάζουν την εισαγωγή πρώτων υλών, αλλά και τη λειτουργία της μεταποίησης και του λιανεμπορίου, δημιουργώντας αλυσιδωτές επιπτώσεις σε ολόκληρη την αγορά.

Παράλληλα, η διάρκεια της κρίσης εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα για την πορεία της οικονομίας. Όσο παρατείνεται η σύγκρουση, ενισχύονται οι πιέσεις στις αγορές και αυξάνεται η αβεβαιότητα γύρω από τη σταθερότητα των εμπορικών ροών. Η λειτουργία των θαλάσσιων μεταφορών, το ενεργειακό κόστος και η διαθεσιμότητα πρώτων υλών αποτελούν βασικούς παράγοντες που θα καθορίσουν την πορεία των αγορών σε μια περίοδο που χαρακτηρίζεται ήδη από έντονες γεωπολιτικές εντάσεις και οικονομικές πιέσεις σε διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η επίδραση των εξελίξεων στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Όταν διαταράσσονται βασικές εμπορικές διαδρομές, το σύνολο του συστήματος μεταφορών επηρεάζεται. Τα πλοία αναγκάζονται να ακολουθούν μεγαλύτερες πορείες, τα κοντέινερ παραμένουν περισσότερες ημέρες εκτός αγοράς και η κυκλοφορία των εμπορευμάτων επιβραδύνεται. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει το κόστος μεταφοράς διεθνώς και επηρεάζει την τιμολόγηση πολλών προϊόντων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στον τομέα της ενέργειας, πάντως, η κατάσταση εμφανίζεται προς το παρόν πιο σταθερή, καθώς δεν έχουν επηρεαστεί οι βασικές πηγές προμήθειας της Ελλάδας. Το παραγωγικό δυναμικό των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και οι θερμικές μονάδες της χώρας λειτουργούν κανονικά, ενώ οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συμβάλλουν στη διατήρηση της ζήτησης σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.