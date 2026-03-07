Η νηστεία της Σαρακοστής αποτελεί ιδανική ευκαιρία για να υιοθετήσουμε καθημερινές διατροφικές συνήθειες που θα συμβάλλουν στον έλεγχο του βάρους αλλά και της υγείας μας.

Κάθε χρόνο, ιδιαίτερα την περίοδο της Σαρακοστής, πολλοί άνθρωποι συνδέουν τη νηστεία με την έννοια της «αποτοξίνωσης» του οργανισμού. Η αντίληψη ότι η αποχή από ζωικά προϊόντα καθαρίζει το σώμα από «τοξίνες» έχει γίνει ιδιαίτερα διαδεδομένη. Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και η επιστήμη δίνει μια διαφορετική εξήγηση για το πώς λειτουργεί πραγματικά ο ανθρώπινος οργανισμός.

Η αποτοξίνωση δεν είναι μια διατροφική πρακτική που ενεργοποιείται περιστασιακά, αλλά μια φυσιολογική διαδικασία που πραγματοποιείται συνεχώς στο σώμα μας. Το ήπαρ, οι νεφροί και το έντερο αποτελούν τα βασικά όργανα που φροντίζουν καθημερινά για την απομάκρυνση των άχρηστων ή βλαβερών ουσιών από τον οργανισμό. Οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν αδιάκοπα, ανεξάρτητα από το αν κάποιος νηστεύει ή όχι.

Η ιδέα ότι τα ζωικά τρόφιμα είναι «γεμάτα τοξίνες» και ότι η αποχή από αυτά οδηγεί αυτόματα σε αποτοξίνωση δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης μπορούν να αποτελούν μέρος μιας ισορροπημένης διατροφής, αρκεί να καταναλώνονται με μέτρο και σε συνδυασμό με άλλες υγιεινές επιλογές.

Από την άλλη πλευρά, είναι γεγονός ότι η υπερβολική κατανάλωση επεξεργασμένων τροφίμων, κορεσμένων και trans λιπαρών μπορεί να επιβαρύνει την υγεία. Αυτό όμως αφορά συνολικά τις διατροφικές συνήθειες και όχι μόνο τα ζωικά προϊόντα. Παράλληλα, μια νηστεία που βασίζεται κυρίως σε τηγανητά φαγητά, λευκά άλευρα ή υπερβολικά γλυκά νηστίσιμα προϊόντα δεν μπορεί να θεωρηθεί υγιεινή επιλογή.

Αντίθετα, μια ισορροπημένη νηστεία μπορεί να έχει θετικά αποτελέσματα για τον οργανισμό. Η αυξημένη κατανάλωση οσπρίων, λαχανικών, φρούτων, δημητριακών ολικής άλεσης και ξηρών καρπών προσφέρει φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά που συμβάλλουν στη συνολική υγεία. Σε αυτή την περίπτωση, τα οφέλη προκύπτουν όχι επειδή ο οργανισμός «αποτοξινώνεται», αλλά επειδή βελτιώνεται η ποιότητα της διατροφής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgplcpay4g0p?integrationId=40599y14juihe6ly}

Πώς να κάνετε ισορροπημένη νηστεία και να καλύψετε τις ανάγκες του οργανισμού

Ένα από τα μεγαλύτερα διατροφικά ζητήματα κατά τη διάρκεια της νηστείας είναι η επαρκής πρόσληψη πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, η οποία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της ενέργειας, της μυϊκής μάζας και της γενικής ευεξίας. Η έλλειψή της μπορεί να προκαλέσει σωματική κόπωση, ζαλάδες, πονοκεφάλους ή ακόμα και αναιμία, λόγω μειωμένης πρόσληψης σιδήρου και άλλων μετάλλων όπως ασβέστιο, φωσφόρο και ιώδιο. Για να αποφευχθούν οι ελλείψεις αυτές, είναι σημαντικό να αξιοποιηθούν οι σωστοί συνδυασμοί φυτικών τροφών, ώστε να παρέχεται πλήρης πρωτεΐνη:

Συνδυασμοί για υψηλή ποιότητα πρωτεΐνης:

Δημητριακά + Όσπρια: π.χ. φακές με ρύζι, ρεβίθια με πλιγούρι

Όσπρια + Σπόρους ή ξηρούς καρπούς: π.χ. φασόλια με σουσάμι ή ταχίνι

Σπόροι/ξηροί καρποί + Όσπρια: π.χ. αράπικα φιστίκια με φακές ή φασόλια

Σημαντικά τρόφιμα στη νηστεία:

Δημητριακά ολικής άλεσης: ψωμί, μακαρόνια, βρώμη, ρύζι ολικής

Όσπρια: φακές, ρεβίθια, φασόλια, μπιζέλια, σόγια, τόφου

Σπόροι & ξηροί καρποί: σουσάμι, ταχίνι, αμύγδαλα, ηλιόσποροι, καρύδια

Λαχανικά & φρούτα: πλούσια σε φυτικές ίνες, βιταμίνες και αντιοξειδωτικά

Θαλασσινά: επιτρέπονται συγκεκριμένες ημέρες, αποτελούν άριστη πηγή πρωτεΐνης

Καλά λιπαρά: ελαιόλαδο, αβοκάντο, ταχίνι, ελιές, ξηροί καρποί

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgjqthn5flwp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για να επιτευχθεί το αίσθημα κορεσμού και να αποφευχθεί η υπερκατανάλωση επεξεργασμένων τροφών, συνιστάται η επιλογή υδατανθράκων με χαμηλό γλυκαιμικό δείκτη και η τακτική κατανάλωση φρούτων και λαχανικών, μαγειρεμένων ή ωμών. Τέλος, η νηστεία δεν σημαίνει απλά αντικατάσταση αρτύσιμων προϊόντων με νηστίσιμα. Η νηστεία είναι πρωτίστως θέμα εγκράτειας, μέτρου και ισορροπίας, και όταν οργανώνεται σωστά μπορεί να προσφέρει υγεία και ενέργεια, χωρίς να δημιουργεί διατροφικές ελλείψεις.