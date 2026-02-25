Οι κανόνες της νηστείας, πότε επιτρέπεται να φάμε ψάρια και ελαιόλαδο και πότε τρώμε αλάδωτα.

Η νηστεία της φετινής Σαρακοστής έχει ξεκινήσει και ήδη πολλοί είναι αυτοί που την ακολουθούν έχοντας αναδιαμορφώσει το διατροφολόγιό τους αποκλείοντας τα γαλακτοκομικά, το κρέας και τα παράγωγά τους. Με αφετηρία την Καθαρά Δευτέρα και στόχο το Πάσχα που θα γιορταστεί φέτος στις 12 Απριλίου οι πιστοί για 48 ημέρες καλούνται να ακολουθήσουν αυστηρούς κανόνες διατροφής, με μερικές εξαιρέσεις αναφορικά με την κατανάλωση ψαριών και ελαιολάδου.

Η σαρακοστιανή νηστεία είναι σκληροπυρηνική ως προς τις απαγορεύσεις της όμως λόγω της μεγάλης της διάρκειας έχει προβλέψει διαστήματα κατάλυσης ψαριού και ελαιολάδου για την υγεία των πιστών. Σύμφωνα με το νηστειοδρόμιο η νηστεία ολοκληρώνεται ξημερώματα Κυριακής του Πάσχα έχοντας επιστρέψει οι πιστοί από τη Λειτουργία της Ανάστασης.

Πότε επιτρέπεται το λάδι και το ψάρι

Ψάρι: Ευαγγελισμός της Θεοτόκου (25 Μαρτίου) και Κυριακή των Βαΐων (5 Απριλίου)

Λάδι: Η χρήση ελαιόλαδου τα Σάββατα και τις Κυριακές με εξαίρεση το Μεγάλο Σάββατο (11 Απριλίου), όπου η νηστεία είναι αυστηρή.

Η τήρηση των κανόνων νηστείας διαφοροποιείται ανάλογα με την προσωπική ευλάβεια με στόχο την πνευματική προετοιμασία για το Πάσχα.

Μεγάλη Εβδομάδα 2026: Από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι το Μέγα Σάββατο (6 Απριλίου μέχρι τις 11 Απριλίου) η νηστεία επιβάλλει αλάδωτα γεύματα.

