Ο Τραμπ επηρέασε την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και την αυτοπεποίθηση του Πούτιν, σύμφωνα με τον Πιστόριους.

Ο Γερμανός υπουργός Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ ότι έστειλε τα λάθος μηνύματα στον Βλαντιμίρ Πούτιν, αποδυναμώνοντας τη θέση της Ουκρανίας στον πόλεμο.

Ο πιο δημοφιλής πολιτικός της Γερμανίας, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, επεσήμανε ότι ο Αμερικανός πρόεδρος ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση του ηγέτη της Ρωσίας, λόγω του θερμού τρόπου με τον οποίο τον αντιμετώπισε.

«Δυστυχώς, ο Αμερικανός πρόεδρος επηρέασε την πορεία του πολέμου και την αυτοπεποίθηση του Πούτιν όταν έστρωσε το κόκκινο χαλί και τον υποδέχθηκε σαν φίλο στην Αλάσκα, ενώ την ίδια ώρα σχεδόν αποσύρθηκε εντελώς από τη στρατιωτική υποστήριξη της Ουκρανίας», δήλωσε στο Deutschlandfunk Radio με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Πιστόριους αναφερόταν στη συνάντηση που είχαν ο Τραμπ με τον Πούτιν τον περασμένο Αύγουστο στην Αλάσκα, στην οποία δεν συμμετείχαν Ευρωπαίοι. Επίσης, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας επέκρινε τον Λευκό Οίκο ότι απέσυρε υπερβολικά νωρίς από τις διαπραγματεύσεις την ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος δυστυχώς και άσκοπα απέσυρε πολύ νωρίς από το τραπέζι την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Αυτό ήταν ένα ζήτημα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διαπραγμάτευση για άλλα θέματα», επεσήμανε.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πιστόριους επικρίνει τον τρόπο που έχει χειριστεί ο Τραμπ τον πόλεμο στην Ουκρανία. Πέρυσι, μιλώντας ξανά στο Deutschlandfunk Radio, είχε πει πως ο Αμερικανός πρόεδρος «εκτίμησε λάθος» την επιρροή του στον Πούτιν, στις διαπραγματεύσεις για μια κατάπαυση πυρός.

Πηγή: Politico