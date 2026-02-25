Το πολιτικό στοίχημα που επέλεξε να παίξει ο Ντόναλντ Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Σε μια περίοδο που οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι πολλοί πολίτες των ΗΠΑ είναι δυσαρεστημένοι με την τρέχουσα κατάσταση της χώρας υπό την ηγεσία του Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την ομιλία του στο Κογκρέσο το βράδυ της Τρίτης δεν φάνηκε διατεθειμένος να αλλάξει την πορεία του.

Αντίθετα, με το βλέμμα στις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές εντός του 2026, επιχείρησε να στείλει προεκλογικό μήνυμα στους ψηφοφόρους του - κάτι σαν... πατριωτικό κάλεσμα - αφήνοντας αιχμές κατά των πολιτικών αντιπάλων του.

Ήταν μια ομιλία με πολλές... θεατρικές πινελιές - «στημένα» πλάνα για τις κάμερες που τόσο απολαμβάνει ο άνθρωπος που κάποτε παρουσίαζε ριάλιτι στην τηλεόραση.

Νωρίς στην ομιλία του καλωσόρισε στην εξέδρα την ανδρική ομάδα χόκεϊ των ΗΠΑ που μετείχε στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι αθλητές ύψωσαν τα χρυσά τους μετάλλια, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί φώναζαν «USA!» - ακόμη και οι Δημοκρατικοί σηκώθηκαν και χειροκρότησαν.

Αργότερα, ο Τραμπ αναφέρθηκε σε ήρωες του στρατού: έναν 100χρονο βετεράνο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και έναν διασώστη της Ακτοφυλακής που στις περσινές πλημμύρες στο Τέξας διέσωσε 165 παγιδευμένους ανθρώπους.

Αν και η χθεσινή ομιλία Τραμπ κατέγραψε ρεκόρ διάρκειας, αυτές οι στιγμές έδωσαν πιο γρήγορο ρυθμό στη βραδιά και ήταν εναρμονισμένες με το κεντρικό μήνυμα του Αμερικανού προέδρου για τον «πατριωτισμό» και τα «εθνικά επιτεύγματα».

Η ομιλία του ξεκίνησε με γνώριμες φράσεις. «Το έθνος μας επέστρεψε», είπε. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ είναι η «πιο καυτή» χώρα στον κόσμο. Κάποια στιγμή, αφού κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι προκάλεσαν κρίση «προσιτότητας», συμπλήρωσε: «Τα πάμε πραγματικά πολύ καλά».

Αναφέρθηκε στην αύξηση των εισοδημάτων, την άνοδο του χρηματιστηρίου, τη μείωση των τιμών των καυσίμων, τη δραστική μείωση διελεύσεων μεταναστών χωρίς έγγραφα στα νότια σύνορα και στον περιορισμό του πληθωρισμού.

«Η χώρα μας κερδίζει ξανά», κατέληξε.

Η πρόκληση για τον Αμερικανό πρόεδρο είναι ότι τα ποσοστά αποδοχής του κινούνται γύρω στο 40%, ενώ οι πολίτες ζητούν περισσότερα για ζητήματα που τους ανησυχούν.

Τον περασμένο μήνα ο Τραμπ απηύθυνε διάγγελμα από τον Λευκό Οίκο, με παρόμοιο περιεχόμενο, ωστόσο δεν κατάφερε να πείσει την κοινή γνώμη. Ο ίδιος και οι συνεργάτες του ελπίζουν ότι τα αποτελέσματα θα είναι διαφορετικά μετά τη χθεσινή ομιλία του στο Κογκρέσο που παρακολούθησαν δεκάδες εκατομμύρια τηλεθεατές.

Ωστόσο, ο Τραμπ σε αυτή την ομιλία του δεν παρουσίασε πολλές νέες πολιτικές.

Παρουσίασε ελάχιστες νέες πρωτοβουλίες κατά τη σχεδόν δίωρη ομιλία του, όπως τους νέους λογαριασμούς αποταμίευσης για τη συνταξιοδότηση των εργαζόμενων Αμερικανών και μια συμφωνία με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για την παροχή επαρκούς ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις τους, ώστε να μην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές με υψηλότερους λογαριασμούς.

Επίσης, επανέφερε παλαιότερες προτάσεις, όπως ένα σχέδιο υγειονομικής περίθαλψης που προβλέπει άμεσες πληρωμές προς τους Αμερικανούς για να καλύπτουν τα ασφάλιστρά τους, ένας νόμος που θα απαιτεί από όλους τους ψηφοφόρους να αποδεικνύουν την ιθαγένειά τους και θα απαγορεύει την χορήγηση επαγγελματικών αδειών οδήγησης σε μετανάστες χωρίς έγγραφα.

Επιμένει με τους δασμούς

Ο Τραμπ δεσμεύτηκε να συνεχίσει να παίζει το «χαρτί» των δασμών, παρά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου την περασμένη Παρασκευή που ακύρωσε πολλούς από αυτούς που επέβαλε.

Τρεις από τους δικαστές που είχαν αποφανθεί εναντίον του παρέμειναν ανέκφραστοι καθώς τον παρακολουθούσαν από την πρώτη σειρά. Νωρίτερα, ο Τραμπ και ο Πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, Τζον Ρόμπερτς - ο οποίος συνέγραψε την απόφαση για τους δασμούς - αντάλλαξαν σύντομη χειραψία, χωρίς χαμόγελα.

Σε μια ομιλία που διακόπηκε αρκετές φορές από τις επευφημίες Ρεπουμπλικανών, η αναφορά του στους δασμούς προκάλεσε τα σχόλια των Δημοκρατικών και τις... αμήχανες σιωπές των Ρεπουμπλικανών, πολλοί από τους οποίους ανησυχούν για το οικονομικό κόστος και τον εκλογικό αντίκτυπο της αντιδημοφιλίας τους.

«Σημαία» το μεταναστευτικό

Όταν ο Τραμπ στράφηκε στη μετανάστευση τα πνεύματα στην αίθουσα οξύνθηκαν.

Αναφέρθηκε στην απειλή των «παράνομων αλλοδαπών», προκαλώντας τα έντονα χειροκροτήματα των Ρεπουμπλικανών και την οργή των Δημοκρατικών.

Το μεταναστευτικό υπήρξε ένα από τα πολιτικά του πλεονεκτήματα, όμως η επιχείρηση της ICE στη Μινεάπολη - που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο Αμερικανών πολιτών από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων - προκάλεσε ισχυρό πλήγμα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν έκανε καμία αναφορά στους θανάτους των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι - ούτε καν στην «ηπιότερη προσέγγιση» που απαιτείται από πλευράς ICE, όπως είχε αφήσει να εννοηθεί. Αντίθετα, η ομιλία του, με έμφαση σε εγκλήματα που αποδίδονται σε μετανάστες χωρίς έγγραφα (δολοφονίες, ατυχήματα και διαφθορά) αποτέλεσε προσπάθεια να ανακτήσει το χαμένο έδαφος.

«Το μόνο που στέκεται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στους Αμερικανούς και σε ένα εντελώς ανοιχτό σύνορο είναι ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και οι σπουδαίοι Ρεπουμπλικανοί πατριώτες μας στο Κογκρέσο», δήλωσε.

Ήταν μια έμμεση αναγνώριση ότι σε περίπου οκτώ μήνες οι Αμερικανοί θα προσέλθουν στις κάλπες για τις ενδιάμεσες εκλογές, που θα καθορίσουν τη σύνθεση και των δύο σωμάτων του Κογκρέσου.

Εξωτερική πολιτική... με δυο κουβέντες

Όπως συνηθίζεται σε τέτοιες ομιλίες, η εξωτερική πολιτική πέρασε σε δεύτερη μοίρα.

Παρά τη μεγάλη συγκέντρωση αμερικανικών δυνάμεων κοντά στο Ιράν, ο Τραμπ δεν ανέπτυξε εκτενώς γιατί θα ήταν αναγκαία μια παρατεταμένη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ.

«Η προτίμησή μου είναι να λύσουμε αυτό το πρόβλημα μέσω της διπλωματίας, αλλά ένα είναι βέβαιο: δεν θα επιτρέψω ποτέ στον υπ’ αριθμόν ένα χορηγό της τρομοκρατίας στον κόσμο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε, και... πήγε παρακάτω.

Προς το παρόν, οι πολιτικοί άνεμοι πνέουν αντίθετα για τον Αμερικανό πρόεδρο. Ωστόσο, ο Τραμπ ίσως πιστεύει ότι το κλίμα της κοινής γνώμης είναι έτοιμο να αλλάξει.

Ίσως πιστεύει ότι οι Αμερικανοί θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται τα οικονομικά οφέλη των πολιτικών του. Ή ίσως θεωρεί ότι το κλίμα θα μεταστραφεί, με ένα ανανεωμένο αίσθημα πατριωτισμού, κατά τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ίδρυση της χώρας, το καλοκαίρι.

Η ομιλία του, με αναφορές σε ήρωες του στρατού και χρυσούς Ολυμπιονίκες του χόκεϊ στο ακροατήριο, ίσως υποδηλώνει ότι αυτό είναι το πολιτικό στοίχημα που έχει επιλέξει να παίξει.

