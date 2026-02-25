«Τους προειδοποιήσαμε να μην προσπαθήσουν στο μέλλον να ανοικοδομήσουν το εξοπλιστικό πρόγραμμά τους, ιδιαίτερα (το πρόγραμμα) των πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε—παρότι η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας έχει τέτοιο σκοπό.

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει βαλθεί να κατασκευάσει όπλα ικανά να πλήξουν τις ΗΠΑ, παρότι διαβεβαίωσε στην ομιλία του εφ’ όλης της ύλης ενώπιον του Κογκρέσου ότι «προτιμά» τη διπλωματική οδό για την επίλυση της διένεξης με την Τεχεράνη.

Η Ισλαμική Δημοκρατία «έχει ήδη κατασκευάσει πυραύλους που μπορούν να απειλήσουν την Ευρώπη και τις βάσεις μας» και «εργάζεται για να κατασκευάσει πυραύλους που μπορεί σύντομα να είναι ικανοί να φθάσουν στις ΗΠΑ», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος, ο οποίος έχει στείλει στη Μέση Ανατολή τη μεγαλύτερη αμερικανική αεροναυτική δύναμη που έχει αναπτυχθεί εκεί από τον πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

«Τους προειδοποιήσαμε να μην προσπαθήσουν στο μέλλον να ανοικοδομήσουν το εξοπλιστικό πρόγραμμά τους, ιδιαίτερα (το πρόγραμμα) των πυρηνικών όπλων», πρόσθεσε—παρότι η Τεχεράνη διαψεύδει για δεκαετίες πως το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της χώρας έχει τέτοιο σκοπό.

Οι Ιρανοί «μολαταύτα συνεχίζουν» και επιδιώκουν να πραγματώσουν «τις μοχθηρές φιλοδοξίες τους», πρόσθεσε ο αμερικανός πρόεδρος, που διαβεβαίωσε ταυτόχρονα πως η «προτίμησή» του είναι η επίλυση της διένεξης «μέσω της διπλωματίας».

Τι είπε για τους δασμούς

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε την «πολύ λυπηρή» πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου, το οποίο ακύρωσε μεγάλο μέρος των τελωνειακών δασμών που επέβαλε αφότου επέστρεψε στην εξουσία, μπροστά σε κάποια από τα μέλη του που υπέγραψαν την ιστορική ετυμηγορία.

«Πριν από μόλις τέσσερις ημέρες, το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ έλαβε μια πολύ λυπηρή απόφαση (...) Πολύ λυπηρή απόφαση», επανέλαβε ο ρεπουμπλικάνος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για την «κατάσταση της ένωσης» στο Κογκρέσο, με παρόντα τέσσερα μέλη του κορυφαίου θεσμού της αμερικανικής δικαιοσύνης, τρία από τα οποία αποφάνθηκαν πως δεν είχε τη δικαιοδοσία να προχωρήσει στην επιβολή των δασμών αυτών.

Ο τόνος του αρχηγού του κράτους ήταν πάντως πολύ πιο μετρημένος σε σύγκριση με τις πρώτες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της απόφασης, όταν κατηγόρησε το ανώτατο δικαστήριο πως αποφάνθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαιτίας «ξένων επιρροών», χαρακτηρίζοντας τους δικαστικούς που πήραν την απόφαση «ηλίθιους» και «κανίς» της «ριζοσπαστικής» αριστεράς.

Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ύμνησε τα επιτεύγματά του, έναν χρόνο και κάτι αφότου επέστρεψε στην εξουσία, τον Ιανουάριο του 2025, ξεκινώντας την ομιλία του για την «κατάσταση της ένωσης» ενώπιον των μελών και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου χθες Τρίτη.

«Το έθνος μας επέστρεψε μεγαλύτερο, καλύτερο, πλουσιότερο και ισχυρότερο παρά ποτέ» και πλέον έχει αρχίσει «η χρυσή εποχή της Αμερικής», διαβεβαίωσε.

Η παραδοσιακή ομιλία, η πρώτη της δεύτερης θητείας του επιχειρηματία στην προεδρία, έχει την ιδιαιτερότητα πως εκφωνείται τη χρονιά που οι ΗΠΑ εορτάζουν την επέτειο των 250 ετών από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας τους, τον Ιούλιο.