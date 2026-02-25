Το πόρισμα της πλειοψηφίας για τον ...ΟΠΕΚΕΜΠΕΕ.

Η «ετυμηγορία» της νεοδημοκρατικής πλειοψηφίας της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - μάλλον «ΟΠΕΚΕΜΠΕΕ», όπως φάνηκε καθαρά - ήταν εξαιρετικά σαφής: Καμία ευθύνη για Αυγενάκη και Βορίδη.

Άρα, και με τους κανόνες της λογικής που μαθαίναμε στο γυμνάσιο, η επίσημη ΝΔ χαρακτηρίζει γραπτώς, και με την επίσημη κομματική βούλα, τους Αυγενάκη και Βορίδη ως πολιτικώς παντελώς ανεύθυνους.

Και ύστερα σου λένε ότι η ΝΔ του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη δεν είναι ειλικρινής. Το αντίθετο συμβαίνει. Είναι πλήρως ειλικρινής, μέχρις ασύστολου κυνισμού.

Ε.Σ.