Τι αλλάζει στην επικοινωνία των πολιτών με το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, η Theon International, ο διαγωνισμός των 8,525 εκατ. ευρώ της Επιτροπής Παιγνίων, η Jumbo και οι προϋπολογισμοί των Επιμελητηρίων

Πολυκαναλική επικοινωνία

Διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την υλοποίηση του έργου Πολυκαναλικό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Πολιτών προκήρυξε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών του. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό 19,6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ή 24,3 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, και χρηματοδοτείται από πόρους του εθνικού σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, σύγχρονου συστήματος εξυπηρέτησης, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να επικοινωνούν με το υπουργείο από πολλαπλά κανάλια, όπως τηλεφωνικό κέντρο, ψηφιακές πλατφόρμες και διαδικτυακές υπηρεσίες. Το σύστημα θα λειτουργεί ως κεντρικός κόμβος διαχείρισης αιτημάτων και πληροφόρησης, με έμφαση στην ταχύτερη και πιο ποιοτική εξυπηρέτηση, αλλά και στη μείωση της γραφειοκρατίας και των φυσικών επισκέψεων.

Η σύμβαση προβλέπεται να έχει διάρκεια 24 μηνών και θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας και τιμής. Ο διαγωνισμός αφορά το σύνολο του έργου και δεν χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα, καθώς, σύμφωνα με τη διακήρυξη, οι υπηρεσίες και τα συστήματα που θα αναπτυχθούν θεωρούνται αλληλένδετα και συμπληρωματικά.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίστηκε για τις 30 Μαρτίου 2026, ενώ η διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων.

Διαγωνισμός για την υποστήριξη της ΕΕΕΠ

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε χθες στην προκήρυξη ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, για τη σύναψη συμφωνίας-πλαίσιο συνολικού ύψους 8,525 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης και συμβουλευτικών υπηρεσιών για την περίοδο 2026–2030.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη, η συμφωνία-πλαίσιο αφορά στην ενίσχυση της ΕΕΕΠ στην άσκηση των κανονιστικών, εποπτικών, ελεγκτικών και διοικητικών της αρμοδιοτήτων, καθώς και την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την εκπόνηση μελετών στρατηγικού, επιχειρησιακού και οργανωτικού χαρακτήρα. Το έργο εντάσσεται στον συνολικό στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αρχής για την πενταετία 2026–2030, με στόχο την αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας των εποπτικών και ελεγκτικών μηχανισμών της αγοράς παιγνίων .

Η εκτιμώμενη αξία της συμφωνίας-πλαίσιο ανέρχεται σε 6,875 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ, εκ των οποίων περίπου 6,225 εκατ. ευρώ αφορούν υπηρεσίες υποστήριξης της καθημερινής λειτουργίας και του εποπτικού έργου της ΕΕΕΠ και 650 χιλ. ευρώ την εκπόνηση μελετών. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 30 μήνες από την υπογραφή της, ενώ η χρηματοδότηση θα καλυφθεί από ίδια έσοδα της Αρχής και θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2026–2030 .

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην επιλογή ενός και μόνο οικονομικού φορέα για το σύνολο του έργου, χωρίς υποδιαίρεση σε τμήματα. Όπως αιτιολογείται στη διακήρυξη, η ενιαία ανάθεση κρίθηκε απαραίτητη για λόγους συνοχής, επιχειρησιακής συνέργειας και αποτελεσματικού συντονισμού.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού καλύπτει ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από την ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας και ελέγχου, την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής παιγνίων και την εποπτεία θεμάτων ξεπλύματος χρήματος, έως την προστασία παικτών και ευάλωτων ομάδων, την οργανωτική αναβάθμιση της ΕΕΕΠ και την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού της Αρχής. Παράλληλα, προβλέπεται η εκπόνηση μελετών για την αξιολόγηση της αγοράς παιγνίων, τη βιωσιμότητα των παρόχων, τη βελτίωση των διαδικασιών κανονιστικής συμμόρφωσης και την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας με αντίστοιχες εποπτικές αρχές του εξωτερικού .

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 30η Μαρτίου. Η αποσφράγιση των προσφορών έχει προγραμματιστεί για τις 31 Μαρτίου, ενώ κριτήριο ανάθεσης αποτελεί η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.

Η Jumbo και η Herald Ελλάς 2

Η Jumbo συγχώνευσε με απορρόφηση την 100% θυγατρικής της εταιρείας ακινήτων Herald Ελλάς Μονοπρόσωπη ΑΕ Ανάπτυξης Ακινήτων και Υπηρεσιών 2. Η συγχώνευση έγινε στο πλαίσιο εσωτερικού εταιρικού μετασχηματισμού, καθώς η Herald Ελλάς 2 ανήκει εξ ολοκλήρου στη Jumbo. Για τον λόγο αυτό δεν προβλέπεται αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ούτε έκδοση ή ανταλλαγή νέων μετοχών. Το μετοχικό κεφάλαιο της Jumbo παραμένει αμετάβλητο στα 118,24 εκατ. ευρώ, διαιρούμενο σε 134.365.561 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,88 ευρώ η καθεμία. Αντίστοιχα, το μετοχικό κεφάλαιο της απορροφώμενης εταιρείας ανέρχεται σε 7,84 εκατ. ευρώ και θα αποσβεστεί λογιστικά με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Η Herald Ελλάς 2 είναι ιδιοκτήτρια του εμπορικού κέντρου Veso Mare στην Πάτρα, ενός από τα μεγαλύτερα retail parks της περιοχής. Με την απορρόφηση, το ακίνητο και το σύνολο της περιουσίας της θυγατρικής περνούν απευθείας στη Jumbo, η οποία αποκτά πλήρη και άμεση κυριότητα. Η εταιρεία εκτιμά ότι η κίνηση αυτή θα απλοποιήσει τη δομή του ομίλου, θα μειώσει λειτουργικά και διαχειριστικά κόστη και θα ενισχύσει την εμπορική της παρουσία στην Πάτρα, προσφέροντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση και στις επενδύσεις.

Οι προϋπολογισμοί των επιμελητηρίων

Στην έγκριση των προϋπολογισμών των επιμελητηρίων της χώρας για το οικονομικό έτος 2026 προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, με αποφάσεις που φέρουν την υπογραφή του υπουργού Τάκη Θεοδωρικάκου. Μεταξύ αυτών ξεχωρίζουν οι προϋπολογισμοί των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, τα οποία συγκεντρώνουν και τα μεγαλύτερα οικονομικά μεγέθη.

Τον υψηλότερο προϋπολογισμό διαθέτει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, με τα συνολικά έσοδα να ανέρχονται σε περίπου 16,94 εκατ. ευρώ και τις δαπάνες να διαμορφώνονται σε 16,74 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο της έγκρισης του προϋπολογισμού, το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε σε μείωση του κονδυλίου που αφορά επιχορηγήσεις προς εμπορικές οργανώσεις, το οποίο περιορίστηκε στις 164 χιλ. ευρώ, προκειμένου να τηρηθούν τα ανώτατα όρια που προβλέπει η επιμελητηριακή νομοθεσία.

Δεύτερο σε μέγεθος προϋπολογισμό παρουσιάζει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, με προβλεπόμενα έσοδα ύψους 9,33 εκατ. ευρώ και έξοδα που ανέρχονται σε 8,10 εκατ. ευρώ. Η κυβερνητική απόφαση συνοδεύεται από σημαντική αναπροσαρμογή στις επενδυτικές δαπάνες, καθώς το κονδύλι για την αγορά λοιπών ακινήτων μειώθηκε από 2 εκατ. ευρώ σε περίπου 1,01 εκατ. ευρώ, λόγω των περιορισμών που θέτει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση των διαθεσίμων των δημόσιων οργανισμών.

Τον τρίτο μεγαλύτερο προϋπολογισμό διαθέτει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, με εγκεκριμένα έσοδα 3,93 εκατ. ευρώ και δαπάνες 3,85 εκατ. ευρώ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση του ποσοστού κρατικής επιχορήγησης, το οποίο ανέρχεται στο 10,78% από 5% που ίσχυε έως σήμερα, μεταφραζόμενο σε ποσό περίπου 201 χιλ. ευρώ. Η ενίσχυση αυτή αφορά αποκλειστικά την κάλυψη μισθολογικών δαπανών για προσωπικό που διατίθεται στο Επιμελητήριο από άλλους φορείς.

Η Theon International Plc

Μπορεί η μετοχή της Theon International Plc να κινείται το τελευταίο διάστημα πέριξ των 30 ευρώ στο Χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, ωστόσο η εταιρεία του Κρίστιαν Χατζημηνά θέλει να καταστήσει τον τίτλο πιο εμπορεύσιμο. Για το σκοπό αυτό, η Theon International Plc ανακοίνωσε ότι ενισχύει περαιτέρω τη ρευστότητα της μετοχής της στο χρηματιστήριο του Euronext Amsterdam, αυξάνοντας τα κεφάλαια που διαθέτει στο πλαίσιο της σύμβασης παροχής ρευστότητας με την επενδυτική φίρμα Kepler Cheuvreux. Συγκεκριμένα, η εταιρεία συμφώνησε να διαθέσει επιπλέον 2 εκατ. ευρώ προς την Kepler Cheuvreux, πέραν του αρχικού ποσού των 1 εκατ. ευρώ και των 33.000 μετοχών που είχαν ήδη παραχωρηθεί. Αυτό σημαίνει ότι η Kepler Cheuvreux θα αγοράζει και θα πουλά περισσότερες μετοχές της Theon, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον και όγκος συναλλαγών στη μετοχή. Για τους επενδυτές αυτό θεωρείται θετικό, γιατί σημαίνει πιο εύκολες αγοραπωλησίες, μικρότερα «κενά» μεταξύ τιμών αγοράς και πώλησης και πιο σταθερή εικόνα της μετοχής στην αγορά.