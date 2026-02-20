Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) πραγματοποίησε στις 19/02/2026 αγιασμό στα γραφεία της για το ξεκίνημα της νέας χρονιάς, παρουσία των Μελών του Συμβουλίου, της Διοίκησης και των στελεχών της Αρχής.

Ο αγιασμός τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος, κ. Γαβριήλ, ο οποίος ευλόγησε το προσωπικό και τους χώρους της Αρχής και ευχήθηκε τη νέα χρονιά η ΕΕΕΠ να συνεχίσει το σημαντικό της έργο με σύνεση και αποτελεσματικότητα. Σημείωσε, επίσης, ότι παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις ενέργειες και τις δράσεις της Επιτροπής στα θέματα προστασίας των πολιτών, ιδιαίτερα των νέων, από τους κινδύνους του εθισμού.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΕΠ, στον χαιρετισμό του, ευχαρίστησε θερμά τον Σεβασμιώτατο για την παρουσία και την ευλογία του, επισημαίνοντας ότι «σε μια εποχή προκλήσεων, οι θεσμοί καλούνται να λειτουργούν με ήθος, ακεραιότητα και αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία».

Ο κος Βαρθολομαίος συνέχισε, «θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, για τη διαρκή στήριξη του έργου μας», προσθέτοντας ότι «η θεσμική συνεργασία και η έμπρακτη υποστήριξη του Υπουργείου ενισχύουν καθοριστικά την αποτελεσματικότητα της Αρχής και συμβάλλουν στην περαιτέρω αναβάθμιση του ρυθμιστικού της ρόλου».