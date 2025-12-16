Η στρατηγική της ΕΕΕΠ αναπτύσσεται σε επτά βασικούς άξονες που αποτυπώνουν τις κύριες προκλήσεις της αγοράς και καθοδηγούν τις παρεμβάσεις της επόμενης πενταετίας.

Τον οδικό χάρτη για τη λειτουργία και την εποπτεία της αγοράς τυχερών παιγνίων την περίοδο 2026–2030 παρουσίασε σήμερα η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ). Ο σχεδιασμός αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικής με σαφείς στόχους και συγκεκριμένα πεδία παρέμβασης, άρρηκτα συνδεδεμένα με τις ανάγκες της κοινωνίας και τον θεσμικό ρόλο της ΕΕΕΠ. Ως ανεξάρτητη αρχή εποπτείας και ελέγχου, η ΕΕΕΠ δεν περιορίζεται στην παρακολούθηση των χρηματοοικονομικών δεδομένων των εταιρειών του κλάδου, αλλά αναλύει, βάσει αυτών, τους κινδύνους βιωσιμότητας και τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή των παικτών στα παίγνια. Παράλληλα, ενσωματώνει διεθνείς βέλτιστες πρακτικές με στόχο τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων του τζόγου σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Σύμφωνα με την Αρχή, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2026–2030 αποτελεί κείμενο ιδιαίτερης σημασίας, καθώς λειτουργεί ως χάρτης μετάβασης σε μια νέα εποχή ρυθμιστικής ωριμότητας, τεχνολογικής επάρκειας και ενισχυμένης θεσμικής παρουσίας με έντονο κοινωνικό πρόσημο. Κεντρικός στόχος είναι η διαμόρφωση μιας υγιούς, διαφανούς και τεχνολογικά ώριμης αγοράς παιγνίων, η οποία προστατεύει αποτελεσματικά τους παίκτες, περιορίζει την παραβατικότητα, διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και στηρίζει βιώσιμες επιχειρηματικές δραστηριότητες με κοινωνικό αποτύπωμα.

Η στρατηγική της ΕΕΕΠ αναπτύσσεται σε επτά βασικούς άξονες που αποτυπώνουν τις κύριες προκλήσεις της αγοράς και καθοδηγούν τις παρεμβάσεις της επόμενης πενταετίας. Πρώτος άξονας είναι η προστασία των παικτών και η προώθηση του υπεύθυνου παιχνιδιού, με ενίσχυση των κανονιστικών ρυθμίσεων, επιστημονική καταγραφή των επιπτώσεων των παιγνίων και συνεχή αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέτρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη θωράκιση των ευάλωτων ομάδων και στη δημιουργία ενός σταθερού και λειτουργικού κανονιστικού πλαισίου.

Δεύτερος βασικός πυλώνας είναι η καταπολέμηση των παράνομων δικτύων, τόσο στον διαδικτυακό όσο και στον επίγειο τζόγο. Η ΕΕΕΠ δίνει έμφαση στην ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας, στη στενή συνεργασία με άλλες δημόσιες αρχές και στην ανάπτυξη στοχευμένων επιχειρησιακών εργαλείων, θεωρώντας τη μείωση της παραβατικότητας αναγκαία προϋπόθεση για την προστασία των πολιτών και τη διαμόρφωση υγιούς αγοράς.

Ο τρίτος άξονας αφορά τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ισόρροπης ανάπτυξης της αγοράς, μέσω της επιστημονικής παρακολούθησης των εξελίξεων, της διατήρησης της ισορροπίας μεταξύ των επιμέρους τμημάτων της και της προσαρμογής στις διεθνείς τάσεις. Παράλληλα, η κανονιστική συμμόρφωση και η ενίσχυση των μηχανισμών AML/CFT αποτελούν κεντρικό σημείο της στρατηγικής, με την υιοθέτηση ενιαίων κανόνων, την εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς κατευθύνσεις και την εφαρμογή μιας προσέγγισης βασισμένης στην εκτίμηση κινδύνου, που ενισχύει την ακεραιότητα της αγοράς και την εμπιστοσύνη παικτών και παρόχων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων, όπως data analytics, συστήματα παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και αυτοματοποιημένες διαδικασίες αδειοδότησης. Η τεχνολογία, σύμφωνα με την ΕΕΕΠ, καθιστά την εποπτεία πιο γρήγορη, αποτελεσματική και αξιόπιστη, ενώ συνοδεύεται από οργανωτική ανασυγκρότηση της Αρχής, με αναδιάρθρωση της δομής και ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.

Ο έκτος άξονας επικεντρώνεται στην εξωστρέφεια και την επικοινωνία της ΕΕΕΠ, με τη διαμόρφωση ενός συνεκτικού επικοινωνιακού πλάνου που αναδεικνύει τον εποπτικό ρόλο, τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα της Αρχής. Προβλέπεται η σαφής στοχοθέτηση μηνυμάτων προς παίκτες, παρόχους, επενδυτές και θεσμικούς φορείς, καθώς και η ενεργή προβολή δράσεων υπεύθυνου παιχνιδιού και εποπτικού έργου μέσω του ιστότοπου και των κοινωνικών δικτύων, με παράλληλη ανάπτυξη εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού.

Τέλος, η ανάπτυξη διεθνών σχέσεων και συνεργασιών αναγνωρίζεται ως θεμελιώδης προϋπόθεση επιτυχίας. Η ΕΕΕΠ συμμετέχει ενεργά στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ Ρυθμιστικών Αρχών Τυχερών Παιγνίων, όπου εκπροσωπείται στο διοικητικό συμβούλιο, καθώς και στις εργασίες της Διεθνούς Ένωσης Ρυθμιστικών Αρχών Τυχερών Παιγνίων, δίνοντας έμφαση στη σύναψη διμερών συνεργασιών και στη διεθνή εκπροσώπηση.

Συνολικά, ο Στρατηγικός Σχεδιασμός 2026–2030 χαράσσει την πορεία προς μια αγορά παιγνίων πιο ασφαλή, διαφανή και υγιώς αναπτυσσόμενη, με μια ΕΕΕΠ ενδυναμωμένη, σύγχρονη και τεχνολογικά εξοπλισμένη. Πρόκειται για ένα συνεκτικό πλαίσιο που στοχεύει στη μεγιστοποίηση του κοινωνικού και δημόσιου οφέλους και ενισχύει τον ρόλο της Αρχής ως βασικού θεσμικού πυλώνα εποπτείας και προστασίας της κοινωνίας.