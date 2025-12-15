Άνω κάτω η εκπομπή Real View όταν ο δήμαρχος Βόλου είπε στις παρουσιάστριες «να σας πω εγώ ποιος είναι ο τραγουδιστής».
Αμέσως ανέβηκαν οι τόνοι με τις παρουσιάσρτιες να λένε δεν μας ενδιαφέρει το όνομα.
{https://exchange.glomex.com/video/v-dez2l6chaca9?integrationId=40599y14juihe6ly}
Η τοποθέτηση της Καραβοκύρη
«Αν αυτό είναι η αρχή του ‘’me too’’ στο χώρο των τραγουδιστών, θα ανοίξουν πολλά στόματα» είπε από την πλευρά της η Δάφνη Καραβοκύρη
{https://exchange.glomex.com/video/v-dez32bhdvrbt?integrationId=40599y14juihe6ly}