Καλεσμένος στην εκπομπή Real View o Αχιλλέας Μπέος.

Άνω κάτω η εκπομπή Real View όταν ο δήμαρχος Βόλου είπε στις παρουσιάστριες «να σας πω εγώ ποιος είναι ο τραγουδιστής».

Αμέσως ανέβηκαν οι τόνοι με τις παρουσιάσρτιες να λένε δεν μας ενδιαφέρει το όνομα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dez2l6chaca9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η τοποθέτηση της Καραβοκύρη

«Αν αυτό είναι η αρχή του ‘’me too’’ στο χώρο των τραγουδιστών, θα ανοίξουν πολλά στόματα» είπε από την πλευρά της η Δάφνη Καραβοκύρη

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dez32bhdvrbt?integrationId=40599y14juihe6ly}