Όσα αποκάλυψε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

Σε μια αποκάλυψη «βόμβα» προχώρησε σήμερα ο Λάμπρος Κωνσταντάρας στον αέρα της εκπομπής «Ραντεβού το ΣΚ» αναφορικά με γνωστό τραγουδιστή.

Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής αποκάλυψε πως εντός των ημερών θα γίνει καταγγελία σε γνωστό τραγουδιστή για σεξουαλική κακοποίηση.

«Αυτή την εβδομάδα πρόκειται να γίνει μια πολύ σοβαρή καταγγελία, που αφορά σε σεξουαλική κακοποίηση. Και αφορά σε έναν πολύ γνωστό τραγουδιστή. Είναι κάτι που θα γίνει κι ετοιμάζεται αυτές τις μέρες. Αφορά σε έναν πολύ αγαπημένο τραγουδιστή. Εμπλέκονται αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί δικηγόροι. Θα γίνει αυτή η καταγγελία μέσα στην εβδομάδα. Είναι πολύ σοβαρό και γι’ αυτό δεν θα υπονοήσω τίποτα για τους πρωταγωνιστές, επειδή παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης» ανέφερε αρχικά.

«Θα το μάθουμε δημόσια μέσα στην εβδομάδα, ή την Τετάρτη ή την Πέμπτη και θα είναι κάτι που θα ασχολιόμαστε από εδώ και πέρα για πάρα πολλές ημέρες. Είναι… συναδελφικό το θέμα, έχουν κάνει καταγγελία συνάδελφοί του σε αυτόν και όχι μόνο. Είναι από αυτά τα ονόματα τα πολύ λίγα, τα ελάχιστα και θα συζητηθεί πάρα πολύ… Είναι και ο χώρος που έγινε ότι έγινε, ο τρόπος, το μέρος, ο χρόνος κλπ… Είναι ένας τραγουδιστής, μέσα στη δεκάδα των πιο γνωστών», πρόσθεσε ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.

{https://www.youtube.com/watch?v=-yhXoQcwmsc}