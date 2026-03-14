Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.

Χειροπέδες σε έναν άνδρα στην Αμαλιάδα πέρασαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Πηνειού, της Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού και της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου.

Όπως αναφέρει το patrisnews, σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και εμπρησμό.Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπούάνδρα, συγκατηγορούμενου του συλληφθέντα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ειδικότερα, προχθές τα ξημερώματα, οι δυο κατηγορούμενοι φορώντας μάσκες και γάντια εισήλθαν σε οικία πρώτου ορόφου ημεδαπού άνδρα και με την άσκηση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν σε ισόγειο κατάστημα και αφαίρεσαν πακέτα τσιγάρων αξίας 400 ευρώ και μικρό χρηματικό ποσό.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τις 06/03/2026 έως τις 12/03/2026 διέπραξαν μια κλοπή αυτοκινήτου και τρεις κλοπές σε οικίες και κατάστημα, σε περιοχές του Πηνειού, της Ήλιδας και της Ανδραβίδας Κυλλήνης, κατά τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό ποσό των 4.420 ευρώ και οικοσκευές συνολικής αξίας 1.850 ευρώ.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς στις οικίες των δυο κατηγορούμενων βρέθηκαν οικοσκευές και γεωργικά μηχανήματα, τα οποία κατασχέθηκαν ως προϊόντα κλοπής, μέρος των οποίων αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους.