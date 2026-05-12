Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, η εγκληματική οργάνωση εμπλέκεται σε 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων.

Ανακοινώσεις για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε ένοπλες ληστείες, ανάμεσά της και η χθεσινή στην Κάτω Τιθορέα, έκανε η αστυνομία.

Τα μέλη της οργάνωσης, σύμφωνα με την αστυνομία, διέπρατταν ένοπλες ληστείες με τη χρήση ιδιαίτερα βαρέως οπλισμού σε υποκαταστήματα τραπεζών, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, απόπειρα έκρηξης σε Α.Τ.Μ και πλαστογραφίες.

Ο υποστράτηγος Φώτιος Ντουίτσης, διοικητής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, χαρακτήρισε την εγκληματική οργάνωση ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η σπείρα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2022 και είχε αναπτύξει συστηματική δράση κυρίως σε ένοπλες ληστείες τραπεζών.

«Μετά τη ληστεία που σημειώθηκε χθες σε υποκατάστημα τράπεζας στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας, οι επιχειρησιακές μονάδες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος κινητοποιήθηκαν άμεσα, με αποτέλεσμα την επ’ αυτοφώρω σύλληψη των δραστών και την πλήρη αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης» ανέφερε ο υποστράτηγος.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πλαίσιο της επιχείρησης συνελήφθησαν οκτώ άτομα, τα οποία φέρονται να συμμετείχαν, με διαφορετικούς και διακριτούς ρόλους, στη δομή και τη δράση της οργάνωσης. Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έχει διαπράξει τουλάχιστον 10 ακόμα ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα σε περιοχές της Αθήνας, του Παπάγου, του Γαλατσίου, της Νέας Χαλκηδόνας, της Νέας Ιωνίας, της Αιγείρας Αχαΐας και της Κατοχής Αιτωλοακαρνανίας.

Με βαρύ οπλισμό η εγκληματική οργάνωση

Πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που δεν λειτουργούσε ευκαιριακά, ούτε χτυπούσε τυχαία. Τα μέλη της προχωρούσαν σε πολυήμερες προπαρασκευαστικές ενέργειες, κατόπτευαν τους στόχους τους, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, άλλαζαν οχήματα διαφυγής, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Ενδεικτικό της επικινδυνότητας της οργάνωσης είναι ότι κατά την επιχείρηση βρέθηκε ιδιαίτερα βαρύς οπλισμός, όπως πολεμικό τουφέκι τύπου Kalashnikov, υποπολυβόλο τύπου Scorpion, πιστόλια, χειροβομβίδες, μεγάλος αριθμός φυσιγγίων, γεμιστήρες, πυροκροτητές, συνδεσμολογία, καθώς και αλεξίσφαιρο γιλέκο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η ακινητοποίηση των δραστών πραγματοποιήθηκε σε σημείο και χρόνο που είχαν επιλεγεί με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, παρά το γεγονός ότι οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό και επέδειξαν αντίσταση.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου τη Δευτέρα 11 Μαΐου πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κάτω Τιθορέας Φθιώτιδος, Λουτρακίου, Αλεποχωρίου και Ζωγράφου Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης συνελήφθησαν συνολικά οκτώ μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, ενώ σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, πλαστογραφίες κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία, απόπειρα έκρηξης κατά συναυτουργία, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Οι ένοπλες ληστείες

Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διάπραξη ένοπλων ληστειών σε τραπεζικά καταστήματα τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας, μεταξύ άλλων σε Παπάγου, Γαλάτσι, Νέα Χαλκηδόνα, Νέα Ιωνία, Αιγείρα Αχαΐας και Κατοχή Αιτωλοακαρνανίας, καταδεικνύοντας την ευρεία γεωγραφική διασπορά και την επιχειρησιακή δυνατότητα της εγκληματικής ομάδας. Παράλληλα, τα μέλη της εμπλέκονταν σε κλοπές οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και σε απόπειρες διάρρηξης ΑΤΜ σε επαρχιακές περιοχές.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στις 11 Μαΐου 2026, δύο άτομα, προσποιούμενα ηλικιωμένους και φορώντας περούκες, ψεύτικα μουστάκια και γένια, εισήλθαν σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Κάτω Τιθορέα Φθιώτιδας. Με την απειλή δύο πιστολιών και υποπολυβόλου τύπου Scorpion ακινητοποίησαν πελάτες και υπαλλήλους και αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 217.000 ευρώ.

Παράλληλα, τρίτο άτομο, το οποίο έφερε πολεμικό τουφέκι τύπου Kalashnikov, παρέμενε εξωτερικά του καταστήματος επιτηρώντας τον χώρο, ενώ μετά την ολοκλήρωση της ληστείας οι δράστες διέφυγαν με όχημα που έφερε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, στο οποίο τους περίμενε τέταρτος συνεργός ως οδηγός. Στη συνέχεια εγκατέλειψαν το πρώτο όχημα διαφυγής και επιβιβάστηκαν σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο επίσης είχε πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας και στο οποίο τους περίμενε ένα ακόμα μέλος της οργάνωσης.

Από την έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης λειτουργούσαν με συγκεκριμένη επιχειρησιακή μεθοδολογία, διακριτούς ρόλους και αυξημένα μέτρα προφύλαξης. Πριν από κάθε εγκληματική ενέργεια προχωρούσαν σε πολυήμερη προετοιμασία και κατόπτευση στόχων, χρησιμοποιούσαν κλεμμένα οχήματα και μοτοσικλέτες, τοποθετούσαν πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας, χρησιμοποιούσαν μέσα μεταμφίεσης και λάμβαναν μέτρα αντιπαρακολούθησης, επιδιώκοντας συστηματικά να καλύπτουν τα ίχνη τους και να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους από τις διωκτικές Αρχές.

Η δομή της οργάνωσης

Ως προς τη δομή της οργάνωσης, ο 30χρονος κατηγορούμενος είχε ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας και συντονίζοντας τη δράση των υπολοίπων μελών, ενώ παράλληλα παρείχε χώρο συγκέντρωσης και προετοιμασίας της ομάδας. Μία 26χρονη κατηγορούμενη λειτουργούσε ως συνδετικός κρίκος μεταξύ του αρχηγικού μέλους και των υπόλοιπων συμμετεχόντων.

Μετά το περιστατικό της ληστείας, το μεσημέρι της Δευτέρας, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, οι οποίοι είχαν θέσει υπό διακριτική παρακολούθηση το όχημα διαφυγής των δραστών, πραγματοποίησαν επιχείρηση ακινητοποίησης στην περιοχή του Σχίνου Κορινθίας. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλαν, ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν επί τόπου πέντε άτομα, ενώ παράλληλα εξελίσσονταν συντονισμένες έρευνες σε σπίτια και χώρους ενδιαφέροντος σε διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Παράλληλα, τη Δευτέρα εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν σε περιοχές της Αττικής και τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης.

Στην κατοχή τους, στα οχήματα που χρησιμοποιούσαν, καθώς και σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

- χρηματικό ποσό ύψους 215.345 ευρώ,

- πολεμικό τουφέκι τύπου Kalashnikov,

- υποπολυβόλο τύπου Scorpion,

- πέντε χειροβομβίδες,

- πέντε πιστόλια,

- μεγάλος αριθμός φυσιγγίων και γεμιστήρων,

- πυροκροτητές και συνδεσμολογία,

- αλεξίσφαιρο γιλέκο με αντιβαλλιστικές πλάκες,

- κινητά τηλέφωνα,

- έξι περούκες και ψεύτικες γενειάδες,

- πλαστές πινακίδες κυκλοφορίας,

- γάντια σιλικόνης και εργασίας,

- εργαλεία κοπής, βαριοπούλες και τροχοί κοπής,

- πλαστή ταυτότητα,

- ιδιόχειρες σημειώσεις και λοιπά πειστήρια.

Ιδιαίτερης σημασίας είναι το γεγονός ότι κατασχέθηκε και ανακτήθηκε σχεδόν το σύνολο του χρηματικού ποσού που αφαιρέθηκε κατά τη ληστεία στην Κάτω Τιθορέα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 11 ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, μία απόπειρα διάρρηξης ΑΤΜ, 11 κλοπές μοτοσικλετών και 4 κλοπές αυτοκινήτων, ενώ το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης υπερβαίνει τις 483.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν απασχολήσει για παρόμοια και άλλα αδικήματα όπως ναρκωτικά, όπλα, κλοπές, απείθεια, αντίσταση, εμπρησμούς, σωματικές βλάβες, οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική Αρχή.