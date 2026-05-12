Σε εκλογικούς ρυθμούς κινούνται τα πανεπιστήμια όλης της χώρας καθώς αύριο, Τετάρτη 13 Μαΐου θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές σε όλα τα πανεπιστήμια. Οι φετινές εκλογές πραγματοποιούνται σε ένα ιδιαίτερα φορτισμένο πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον, με έντονες συζητήσεις γύρω από το μέλλον της ανώτατης εκπαίδευσης, τη λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.

Οι κάλπες θα ανοίξουν αύριο από τις 07:00 έως τις 19:00, με τους φοιτητικούς συλλόγους να καλούν σε μαζική συμμετοχή στη διαδικασία ανάδειξης εκπροσώπων. Οι αρχές των πανεπιστημίων έχουν ήδη λάβει μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της ψηφοφορίας, ενώ το ενδιαφέρον παραμένει έντονο τόσο για τη συμμετοχή όσο και για τα αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να αποτυπώσουν τους συσχετισμούς στο φοιτητικό κίνημα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η αντιπαράθεση για το άρθρο 16 του Συντάγματος, καθώς και η συζήτηση για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, ζητήματα που έχουν πυροδοτήσει διαφορετικές προσεγγίσεις στο εσωτερικό της φοιτητικής κοινότητας. Παράλληλα, η καθημερινότητα των φοιτητών, η φοιτητική στέγαση, η ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους και η ποιότητα των σπουδών αποτελούν βασικούς άξονες προβληματισμού. Για ακόμη μία χρονιά, αναμένεται έντονος κατακερματισμός στα αποτελέσματα, καθώς οι παρατάξεις εκτιμάται ότι θα κινηθούν σε ξεχωριστές καταμετρήσεις, χωρίς ενιαία ανακοίνωση συνολικού αποτελέσματος.

Φοιτητικές εκλογές 2026: Πώς ψηφίζουν οι φοιτητές - Τα δικαιολογητικά και η διαδικασία

Οι φοιτητές όλων των ετών κάθε τμήματος δύνανται να προσέρχονται στις σχολές τους για να ψηφίσουν από τις 7:00 έως τις 19:00, βέβαια το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν είναι αυστηρό καθώς ανά περίπτωση σχολών δεν αποκλείεται το ενδεχόμενο διαφοροποίησης ως προς τις ώρες ψηφοφορίας. Παραδοσιακά ανήμερα των Φοιτητικών Εκλογών δεν διεξάγονται μαθήματα ούτε παραδόσεις στα εργαστήρια, έτσι ώστε η εκλογική διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά και να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη συμμετοχή των φοιτητών στις εκλογικές διαδικασίες. Για να μπορέσει να ψηφίσει ένας φοιτητής θα πρέπει να έχει αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης και φυσικά την φοιτητική του ταυτότητα. Να διευκρινιστεί ότι απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή στις εκλογές μόνο με πάσο ή φοιτητική ταυτότητα. Εφόσον κάποιος φοιτητής δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα υπάρχει η δυνατότητα να ψηφίσει με βεβαίωση, που θα του χορηγηθεί από την γραμματεία του τμήματος, ύστερα από σχετικό έλεγχο της καρτέλας του φοιτητή στις Γραμματείες. Η ψηφοφορία είναι μυστική και η επιλογή γίνεται μεταξύ διαφορετικών ψηφοδελτίων. Η επιλογή των προσώπων γίνεται με σταυρούς, ο αριθμός των οποίων ποικίλλει στα διάφορα τμήματα.

Στις κάλπες οι φοιτητές στη «σκιά» επεισοδίων σε ΑΠΘ και ΠΑΔΑ

Οι αυριανές εκλογές διεξάγονται σε μια έντονα φορτισμένη ατμόσφαιρα υπό το βάρος σοβαρών επεισοδίων βίας που καταγράφηκαν νωρίς το πρωί στο ΑΠΘ και το απόγευμα σήμερα στο ΠΑΔΑ. Ειδικότερα, σκηνές ακραίας βίαιας σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά εισέβαλε σε χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής, προκαλώντας ένταση και τραυματισμούς.

Καταδρομική επίθεση με ρόπαλα στο ΑΠΘ - Τραυματίστηκαν φοιτητές

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά αντιεξουσιαστές που φορούσαν κράνη επιτέθηκαν με ρόπαλα, λοστούς και πυρσούς και ξυλοκόπησαν φοιτητές που ανήκουν στην αριστερή παράταξη των ΕΑΑΚ.Η Αστυνομία προχώρησε σε 39 προσαγωγές νεαρών οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Οι διάδρομοι της σχολής μετατράπηκαν σε πεδίο μάχης με τους κρανοφόρους να ξυλοκοπούν με μανία και πρωτοφανή αγριότητα φοιτητές.Από τα επεισόδια τραυματίστηκαν επτά φοιτητές, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ένας 20χρονος φοιτητής φέρει σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και στον θώρακα και παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση.

ΑΠΘ: Η ανακοίνωση των Πρυτανικών Αρχών

Με σκληρή ανακοίνωση τοποθετήθηκαν οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ σχετικά με τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στους χώρους του ιδρύματος. Όπως αναφέρουν, τα όσα συνέβησαν «δεν πρόσθεσαν απλώς μερικούς ακόμα σωματικούς ή ψυχικούς τραυματισμούς», αλλά «χάραξαν μια βαθιά γραμμή ανάμεσα σε όσους ασκούν, υποστηρίζουν ή ανέχονται τη βία και στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων που βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο για να επεκτείνουν τους ορίζοντες της γνώσης». «Η σημερινή επίθεση προσβάλλει την ίδια μας την υπόσταση. Δεν έχει σημασία αν ο στόχος αυτήν τη φορά δεν ήταν ο Αντιπρύτανης, αλλά φοιτητές και φοιτήτριές μας. Δεν έχει σημασία ποιας φοιτητικής παράταξης μέλη ήταν τα θύματα. Σημασία έχει ότι λοστοί, καπνογόνα, μολότοφ, λεκτική και σωματική βία δεν έχουν καμία απολύτως θέση στο Πανεπιστήμιο. Ας μη νομίζουν όσοι είναι υπεύθυνοι για τη σημερινή επίθεση ότι τη βλέπουμε ως ένα ακόμη επεισόδιο δημοσιότητας.»

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ζητήθηκε άμεσα η εφαρμογή του νόμου, με βασική προτεραιότητα την προστασία της ασφάλειας φοιτητών, διδασκόντων και εργαζομένων. Κλείνοντας, οι Πρυτανικές Αρχές στέλνουν σαφές μήνυμα προς όσους ευθύνονται για τα επεισόδια, τονίζοντας ότι η ακαδημαϊκή διαλλακτικότητα «δεν είναι ένδειξη αδυναμίας αλλά επιλογή», ενώ σημειώνουν πως η κοινωνία βρίσκεται απέναντι σε τέτοιες πρακτικές βίας.

Το ΥΠΑΙΘΑ καταδικάζει τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Την καταδίκη για τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου.

Ειδικότερα ο κ.Παπαϊωάννου σημειώνει ότι «καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή των Πανεπιστημίων στις σκοτεινές εποχές της βίας, της ατιμωρησίας και της κυριαρχίας οργανωμένων ομάδων. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας απαιτεί ασφάλεια, ομαλότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και αυτό ακριβώς θα διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα.»

Εισβολή κουκουλοφόρων με ρόπαλα και μαχαίρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα επεισόδια βίας καταγράφηκαν και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ομάδα περίπου 10 ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά και κράνη εισήλθε στο πανεπιστήμιο από την κάτω πύλη. Κρατώντας βαριοπούλες, οι δράστες κατευθύνθηκαν σε αίθουσα του ιδρύματος, ενώ παράλληλα υπήρξαν αναφορές για ακόμα επτά ύποπτα άτομα που κινούνταν στο παρακείμενο άλσος. Ισχυρές δυνάμεις της Άμεσης Δράσης και της ΟΠΚΕ έσπευσαν στο σημείο και επί της οδού Δημητσάνας, εξωτερικά του Πανεπιστημίου, οι αστυνομικοί εντόπισαν οκτώ άτομα που έφεραν κράνη και γάντια.

Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή των υπόπτων, οι οποίοι οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Ενδοοικογενειακής Βίας για περαιτέρω εξέταση. Οι δύο τραυματίες φοιτητές παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες για τα ελαφρά τραύματά τους. Οι έρευνες της αστυνομίας στον περιβάλλοντα χώρο του Πανεπιστημίου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τυχόν άλλων εμπλεκομένων στο επεισόδιο.

Οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά

Παρά τα περιστατικά έντασης που σημειώθηκαν σε πανεπιστημιακούς χώρους το τελευταίο διάστημα, οι φοιτητικές εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν κανονικά σε όλα τα ιδρύματα της χώρας, με τη συμμετοχή χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών. Παράλληλα, στο επίκεντρο της συζήτησης παραμένει η ανάγκη για ασφάλεια στους πανεπιστημιακούς χώρους, με το θέμα να επανέρχεται δυναμικά στην επικαιρότητα λόγω των πρόσφατων γεγονότων.