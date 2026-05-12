Αναστάτωση επικράτησε πριν από λίγο στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, έπειτα από σοβαρό επεισόδιο βίας με επίθεση ομάδας ατόμων σε φοιτητές εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα 7 έως 10 ατόμων, που φορούσαν κράνη και είχαν καλυμμένα χαρακτηριστικά, εισέβαλε στον χώρο κρατώντας βαριοπούλες και μαχαίρια.

Οι δράστες φέρεται να επιτέθηκαν σε φοιτητές, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση στην πανεπιστημιακή κοινότητα. Από την επίθεση τραυματίστηκαν δύο άτομα, τα οποία μεταφέρθηκαν για παροχή πρώτων βοηθειών, ενώ η κατάσταση της υγείας τους παρακολουθείται.

Λίγο αργότερα, σύμφωνα με αναφορές, ομάδα επτά ατόμων με κράνη και γάντια εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Άλσους στο Μπαρουτάδικο, με τις Αρχές να εξετάζουν πιθανή σύνδεση με το περιστατικό. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό των δραστών, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες και υλικό από κάμερες ασφαλείας. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην ακαδημαϊκή κοινότητα στην «σκιά» και των πρωινών επεισοδίων στο ΑΠΘ.

