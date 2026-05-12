Ένας 20χρονος τραυματίας παραμένει για νοσηλεία με κάταγμα και κακώσεις.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτεπάγγελτη αστυνομική προανάκριση για τα επεισόδια που σημειώθηκαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΠΘ, ενώ η εισαγγελία πρωτοδικών ενημερώνεται για την πορεία των ερευνών. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, 39 άτομα που προσήχθησαν στο πλαίσιο των ερευνών για το περιστατικό αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψαν επιβαρυντικά στοιχεία σε βάρος τους.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το νοσοκομείο Παπαγεωργίου για την κατάσταση των τραυματιών που μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ένας 20χρονος παρουσιάζει κάταγμα κεφαλής κερκίδας και κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα, παραμένοντας για νοσηλεία σύμφωνα με το Parallaximag.gr. Συνολικά, όπως διευκρίνισε το νοσοκομείο, διακομίστηκαν επτά τραυματίες —τέσσερις άνδρες και τρεις γυναίκες ηλικίας 19 έως 27 ετών. Οι πέντε φέρουν κακώσεις και εκχυμώσεις στα άκρα, ενώ ένας 27χρονος έχει τραύματα σε άκρα, κεφάλι και θώρακα. Πέραν του 20χρονου, οι υπόλοιποι δεν χρειάζονται νοσηλεία.

Σε ανακοίνωσή της σχετικά με το συμβάν, η κομματική οργάνωση Κεντρικής Μακεδονίας του ΚΚΕ κάνει λόγο για «νέα προσπάθεια έντασης της κρατικής καταστολής με την απαράδεκτη παρουσία και την επέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στο χώρο του Πολυτεχνείου ΑΠΘ, την προσαγωγή δεκάδων φοιτητών», σημειώνοντας ότι «αξιοποιούνται προβοκατόρικες ενέργειες, από ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με τους φοιτητές, μια μέρα μάλιστα πριν τις φοιτητικές εκλογές»

Το ΥΠΑΙΘΑ καταδικάζει τα επεισόδια στο ΑΠΘ

Την καταδίκη για τα επεισόδια βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εξέφρασε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση, καθηγητής Νίκος Παπαϊωάννου. Στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας» από κουκουλοφόρους και εξτρεμιστικές ομάδες, οι οποίες φέρονται να επιτέθηκαν σε φοιτητές κατά τη διάρκεια ακαδημαϊκής διαδικασίας εντός του πανεπιστημιακού χώρου. Όπως αναφέρεται, το Υπουργείο βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις πρυτανικές αρχές του ΑΠΘ, ενώ από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας. Παράλληλα, έχουν κινηθεί οι αρμόδιες αρχές και βρίσκεται σε εξέλιξη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού και των εμπλεκομένων. Ο Υφυπουργός τονίζει ότι, με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, θα εφαρμοστεί πλήρως το ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εξαιρέσεις ή ανοχή, ενώ υπογραμμίζει πως όπου προκύψουν ευθύνες θα αποδοθούν.

Ειδικότερα ο κ.Παπαϊωάννου σημειώνει ότι «καταδικάζουμε με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο τα απολύτως απαράδεκτα και επικίνδυνα περιστατικά βίας που σημειώθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με επιθέσεις κουκουλοφόρων και εξτρεμιστικών ομάδων εναντίον φοιτητών, εν ώρα ακαδημαϊκής διαδικασίας. Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τις αρχές του Πανεπιστημίου. Από την πρώτη στιγμή, ενημερώθηκε από τις Πρυτανικές αρχές, ότι ενεργοποιήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ακολουθήθηκε πλήρως το θεσμικό και επιχειρησιακό πρωτόκολλο που προβλέπεται για την προστασία της ασφάλειας εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

Οι αρμόδιες αρχές κινήθηκαν άμεσα, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η πλήρης διερεύνηση όλων των συνθηκών και των εμπλεκομένων. Με βάση τα πορίσματα της διερεύνησης, θα εφαρμοστεί στο σύνολό του το ισχύον πλαίσιο για την ασφάλεια στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς ανοχή και χωρίς εξαιρέσεις. Όπου υπάρχουν ευθύνες, θα αποδοθούν. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει αποδείξει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει την επιστροφή των Πανεπιστημίων στις σκοτεινές εποχές της βίας, της ατιμωρησίας και της κυριαρχίας οργανωμένων ομάδων. Η μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, των πανεπιστημιακών και της κοινωνίας απαιτεί ασφάλεια, ομαλότητα και ακαδημαϊκή ελευθερία. Και αυτό ακριβώς θα διασφαλίσουμε με αποφασιστικότητα.»