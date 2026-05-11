Έντονες αντιδράσεις προκάλεσαν οι πρόσφατες δηλώσεις της Klavdia η οποία όταν ρωτήθηκε για τον πιθανό νικητή της Eurovision 2026 δεν ανέφερε τον Akyla.

Το πρωί της Δευτέρας 11 Μαΐου, η Φαίη Σκορδά με τους συνεργάτες της σχολίασαν στον αέρα του «Buongiorno» τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε η Klavdia η οποία δεν «έχρισε» νικητή της Eurovision 2026 τον Akyla.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η περσινή εκπρόσωπος της Ελλάδας, απάντησε στο ερώτημα σχετικά με το ποιος πιστεύει ότι θα κερδίσει στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού, σημειώνοντας ότι εκτιμά την παρουσία της Κύπρου και της αρέσει το «Jalla», χωρίς ωστόσο να εστιάζει στην παρουσία του Akyla.

Παρακολουθώντας το σχετικό απόσπασμα η Φαίη Σκορδά ανέφερε αρχικά: «Ακόμα και από ευγένεια θα έπρεπε να πει και τον Akyla».

Από την πλευρά του ο Δημήτρης Ουγγαρέζος διερωτήθηκε: «Μήπως όμως από ευγένεια να μην το πει;», με την παρουσιάστρια να απαντά: «Και οι άλλες χώρες τότε γιατί το είπαν; Θα μπορούσε να πει τον Ακύλα, αλλά μου αρέσουν και άλλες χώρες…».

Ο Ανδρέας Μικρούτσικος, με έντονο ύφος σχολίασε τις δηλώσεις της Klavdia, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αυτό που είπε μου φάνηκε ανόητο, αντιμουσικό, ανεπίτρεπτο, έξω από τη λογική και δείχνει μια λογική ότι… εγώ είμαι η Ελλάδα που εκπροσωπήθηκε στη Eurovision, όλα τα άλλα είναι απλή… οδοντόκρεμα. Είναι ανεπίτρεπτο!».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κλείνοντας η Φαίη Σκορδά πρόσθεσε: «Η Κλαυδία δεν μας έχει συνηθίσει σε αυτά, είναι περίεργο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-difompor1vzl?integrationId=40599y14juihe6ly}