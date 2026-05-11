Ο τραγουδιστής γιορτάζει 30 χρόνια από την αρχή της πορείας του στο τραγούδι.

Στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε, ο Αντώνης Ρέμος θα δώσει μεγάλη συναυλία τον Σεπτέμβριο, με αφορμή την συμπλήρωση των 30 χρόνων από την αρχή της πορείας του στο τραγούδι.

Ο μεγάλος τραγουδιστής, ο οποίος, αποφάσισε την επόμενη σεζόν να απέχει από την νυχτερινή διασκέδαση, ανακοίνωσε τη μεγάλη συναυλία -η οποία έχει ελεύθερη είσοδο- μέσα από τον λογαριασμό του στο instagram.

Συγκεκριμένα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Μόνο μια φορά γίνεσαι 30. Σε προσκαλώ να το γιορτάσουμε μαζί, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στις 21:00, στην Παραλία της Θεσσαλονίκης. Τριάντα χρόνια, μέσα από το τραγούδι έχουμε μοιραστεί τους έρωτες και τους χωρισμούς μας, τις χαρές και τις μοναξιές μας, τις στιγμές μας που είναι οι ζωές μας. Όλα αυτά τα συναισθήματα θα έρθουν και θα γίνουν η μεγαλύτερη συναυλία που έχω δώσει ποτέ. Με ελεύθερη είσοδο, σαν μία μικρή ανταπόδοση του μεγάλου δώρου που μου χαρίζετε τραγουδώντας μαζί μου 30 χρόνια τώρα.

Ο τόπος δεν θα μπορούσε να είναι άλλος. Η πόλη που μεγάλωσα, τα βιώματα, οι μνήμες. Να κάνουμε τη Θεσσαλονίκη επίκεντρο της γιορτής. Μαζί, φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που γνώρισα όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Θα τραγουδήσω λοιπόν με φίλους για φίλους. Στην Παραλία της Θεσσαλονίκης θα στηθεί η μεγαλύτερη παραγωγή που έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα, με τις πλέον σύγχρονες διεθνείς τεχνικές προδιαγραφές με την αρωγή της ΔΕΗ. Και με τη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Νανούρη. Ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά – γι’ αυτό δουλεύουμε εδώ και μήνες. Όμως, στο τέλος, πάντα αυτό που μας ενώνει θα είναι η συγκίνηση ενός τραγουδιού που νιώθω ότι γράφτηκε μόνο για σένα και για μένα και θέλω να σου το ξαναπώ».

