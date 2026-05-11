Όσα είπε για την αποχώρηση της παρουσιάστριας.

Στην αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη, μετά από 20 χρόνια παρουσίασης του κεντρικού δελτίου σειδήσεων του «ΣΚΑΪ», αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, αποκαλύπτοντας, πως η δημοσιογράφος ήθελε να παραμείνει ακόμη ένα χρόνο στο κανάλι του Φαλήρου.

«Αυτό που έμαθα παιδιά εγώ για τη Σία Κοσιώνη είναι ότι το συμβόλαιό της έληγε 31 Μαΐου και όχι στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν. Και είχε μια option ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο, και μάλιστα που ίσχυε από πλευράς της, δηλαδή εκείνη ήταν που θα μπορούσε να αποφασίσει αν θα ανανεώσει τη σύμβασή της.

Εκείνη λοιπόν, σε ένα ραντεβού κάποια στιγμή, δήλωσε την πρόθεσή της να ανανεωθεί η σύμβασή της για έναν ακόμα χρόνο, αλλά τελικά οι συναντήσεις δεν εξελίχθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τελικά, αφού είπαν ότι δεν θα ανανεωθεί, ζήτησε η ίδια να ολοκληρωθεί νωρίτερα, λόγω της τεράστιας δημοσιότητας που είχε πάρει η παραμονή της ή όχι στο δελτίο.

Έγινε ένα ραντεβού την περασμένη εβδομάδα, όπου αποφασίστηκαν οι λεπτομέρειες, πήρε και ένα χρηματικό ποσό ως αποζημίωση για τη μη ανανέωση για έναν ακόμα χρόνο, και θέλησε να κλείσει αυτόν τον κύκλο, έτσι χαρούμενη και με το κεφάλι ψηλά.

Αυτό που είπε στις δηλώσεις της μετά, που λέει «είμαι πολύ περήφανη γιατί δεν έκανα έκπτωση στις αρχές μου», νομίζω ότι κρύβει και κάτι από τους λόγους που την έκαναν τελικά να φύγει από εκεί, γιατί υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που τη δυσκόλεψαν. Από ‘κει και πέρα, όμως, πάντα όταν κλείνεις έναν κύκλο είκοσι ετών, κρατάς τα καλά και τα θετικά» ανέφερε αρχικά η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Έχει να κάνει με δικές της σχέσεις με κάποιους ανθρώπους, και με το πώς ενδεχομένως θεωρεί ότι κάποιοι την υπονόμευσαν μέσα στον ΣΚΑΪ, και δεν θέλω να μπω στη διαδικασία να πω περισσότερα. Πάντως, είναι αυτό που κάποια στιγμή νιώθεις ότι το κλίμα δεν σε σηκώνει, οπότε κι εσύ φεύγεις με το κεφάλι ψηλά. Σημαίνει ότι δεν αντέχεις. Ήταν δύο εβδομάδες. Σου λέει, αυτό είναι μια ειλημμένη απόφαση. Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι φτιαγμένοι για να διαβάζουν κάθε μέρα στις εφημερίδες "αυτή είναι η νέα Σία Κοσιώνη, αυτή θα την αντικαταστήσει, τι συμβαίνει;.

Και από τη στιγμή που είναι ένας άνθρωπος που δεν θέλει να παίξει αυτό το παιχνίδι… Ίσως όμως η Σία, επειδή πέρασε κι ένα πολύ σοβαρό θέμα υγείας, έχει προτεραιοποιήσει λίγο διαφορετικά τη ζωή της. Και σου λέει, για εμένα σημαντική είναι και η ψυχική μου υγεία και η καλή μου διάθεση. Οπότε, από τη στιγμή που είναι να φύγω, ας φύγω και μια ώρα αρχύτερα. Δεν αλλάζει κάτι στα 20 χρόνια το να φύγεις δέκα μέρες νωρίτερα. Δεν φεύγει δυσαρεστημένη.

Πιο πολύ ίσως δυσαρεστήθηκε από άλλες συμπεριφορές, γιατί, σου λέω, θεωρεί ότι κάποιοι την υπονόμευσαν μέσα στο κανάλι, και γι’ αυτό οδηγήθηκαν εκεί τα πράγματα» ανέφερε ακόμη.

