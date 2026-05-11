Αυτή την εβδομάδα, 11 - 17 Μαΐου 2026, μπαίνουμε ξανά στον κόσμο του La Casa de Papel, της ισπανικής σειράς του Netflix που αναδείχτηκε σε παγκόσμιο φαινόμενο. Η δεύτερη σεζόν του spin-off Berlin, με τίτλο Berlin and the Lady with an Ermine, που εστιάζει στον ομώνυμο χαρακτήρα, θα είναι διαθέσιμη στις 15 του μήνα με οκτώ επεισόδια.
Από τις νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας, ξεχωρίζει επίσης η νέα περιορισμένη σειρά δράσης, Nemesis και το απολαυστικό ντοκιμαντέρ για τον ηθοποιό Μάρτιν Σορτ, με τίτλο Marty, Life Is Short.
Οι ποδοσφαιρόφιλοι μην χάσετε το ντοκιμαντέρ για την ιστορία της μοναδικής πορείας του Τζέιμι Βάρντι.
Σειρές του Netflix
Devil May Cry: Σεζόν 2
Κυκλοφορεί 12/05/2026
Ένας πόλεμος μεταξύ κόσμων ξεσπά όταν ο Ντάντε αντιμετωπίζει τους δαίμονές του και μάχεται τη μοναδική δύναμη αντάξιά του: τον Βέρτζιλ, τον αποξενωμένο δίδυμο αδελφό του.
Perfect Match: Σεζόν 4
Κυκλοφορεί 13/05/2026
Περισσότερες αλλαγές. Περισσότεροι έρωτες. Σταρ των ριάλιτι Ο Έρωτας Είναι Τυφλός, Love Island"και όχι μόνο αναστατώνουν το παιχνίδι. Ποιος θα βρει το τέλειο ταίρι;
Μεταξύ Πατέρα και Γιου (Between Father and Son)
Κυκλοφορεί 13/05/2026
Όταν μια επιτυχημένη δικηγόρος επισκέπτεται το πατρικό του αρραβωνιαστικού της, έρχεται επικίνδυνα κοντά με τον γιο του, ενώ εντάσεις και μυστικά βγαίνουν στην επιφάνεια.
Πετεινοί: Σεζόν 2 (Roosters: Season 2)
Κυκλοφορεί 13/05/2026
Οι τέσσερις φίλοι επιστρέφουν αλλαγμένοι και αποφασισμένοι να βελτιωθούν. Όμως, καθώς η ζωή μπλέκει τα πράγματα, αναρωτιούνται αν ο κόσμος είναι έτοιμος γι’ αυτούς.
Αδελφή Ψυχή (Soul Mate)
Κυκλοφορεί 14/05/2026
Βασανισμένος από ενοχές, ο Ρίου αφήνει την Ιαπωνία για το Βερολίνο και σώζεται από τον Κορεάτη πυγμάχο Γιόχαν. Η γνωριμία τους θα σφραγίσει τη μοίρα και των δύο.
Nemesis
Κυκλοφορεί 14/05/2026
Ένας αμείλικτος αστυνομικός του Λος Άντζελες κυνηγά τον εγκέφαλο πίσω από μια σειρά τολμηρών ληστειών — και μόνο ένας θα επικρατήσει.
Ο Βερολίνο και η Κυρία με την Ερμίνα (Berlin and the Lady with an Ermine)
Κυκλοφορεί 15/05/2026
Σεβίλλη: ένα τέλειο μέρος για μια τέλεια ληστεία. Με τα μάτια του στραμμένα σε ένα ανεκτίμητο έργο τέχνης, ο Βερολίνο καλεί τη συμμορία του για μια καταιγιστική ληστεία.
Ντοκιμαντέρ του Netflix
Άγνωστες Πτυχές - Ηνωμένο Βασίλειο: Τζέιμι Βάρντι (Untold UK: Jamie Vardy)
Κυκλοφορεί 12/05/2026
Από ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής σε θρύλο της Πρέμιερ Λιγκ, αυτή είναι η ιστορία της μοναδικής πορείας του Τζέιμι Βάρντι, που κατέκτησε την κορυφή παρά τις αντιξοότητες.
Μάρτι, η Ζωή Είναι Μικρή (Marty, Life Is Short)
Κυκλοφορεί 12/05/2026
Ο Μάρτιν Σορτ αναπολεί μια ζωή γεμάτη χαρά, σε ένα ντοκιμαντέρ με κλασικές σκηνές, πρόσφατες συνεντεύξεις και ακυκλοφόρητο ερασιτεχνικό υλικό με αστέρες.
Netflix Live Events
The Roast of Kevin Hart
Kυκλοφορεί 11/05/2026
Ο κωμικός «rockstar» και μετρ των roast, Kevin Hart σε ένα LIVE roast από το Kia Forum στο πλαίσιο του Netflix Is A Joke Fest στο Λος Άντζελες, στις 11 Μαΐου. Τη βραδιά παρουσιάζει ο σταρ της κωμωδίας Shane Gillis.
Ρόντα Ράουζι Εναντίον Τζίνα Καράνο (Ronda Rousey vs. Gina Carano)
Kυκλοφορεί 17/05/2026
Οι σούπερ σταρ του MMA, Ronda Rousey και Gina Carano, επιστρέφουν στο κλουβί για μια πολυαναμενόμενη μεγάλη μάχη από τη Most Valuable Promotions.
Μην χάσετε επίσης
12/05/2026
One Tree Hill One Tree Hill: Season 1
13/05/2026
Warcraft: Η Σύγκρουση Δύο Κόσμων Warcraft
15/05/2026
Μάντεψε Ποιος Guess Who
Στην Εντατική ER
One Piece: Enter Chopper at the Winter Island