Το Ίδρυμα Ωνάση επιστρέφει στις Κάννες με δύο συμπαραγωγές σε παγκόσμια πρεμιέρα.

Το Ίδρυμα Ωνάση επιστρέφει στο πιο σημαντικό διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου, στην Croisette των Καννών, από 12 έως 23 Μαΐου, με δύο συμπαραγωγές σε παγκόσμια πρεμιέρα: την πρώτη ταινία μεγάλου μήκους της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη, «Τιτανικός Ωκεανός», και την ταινία μικρού μήκους της Αλεξάνδρας Ματθαίου, «Free Eliza (Η απίθανη ιστορία μιας ανατομικής ανωμαλίας)». Δύο ελληνικές συμμετοχές στο κορυφαίο φεστιβάλ κινηματογράφου, δύο σκηνοθέτριες με ξεχωριστή ματιά η καθεμία, με την υποστήριξη του Onassis Culture.



Η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη που συμμετέχει με τον Τιτανικό Ωκεανό στο διαγωνιστικό τμήμα «Ένα Κάποιο Βλέμμα» αναφέρει: «Ήθελα να δημιουργήσω μια ταινία που να σαγηνεύει σαν γοργόνα προς έναν φωτεινό κόσμο νεότητας, επιθυμίας και φαντασίας προτού παρασύρει το κοινό σε βαθύτερα νερά – στον άγριο ψυχισμό, το ένστικτο και τη μαγεία. Μέσα σε κάθε γυναίκα υπάρχει η φωνή μιας σειρήνας που την κάνει να τραγουδά ελεύθερα, να νιώθει την καρδιά της να χτυπά βαθιά και να αισθάνεται ολοκληρωτικά. Αυτή είναι η φωνή που επιδιώκω να φέρω στην επιφάνεια: δυνατή, διαισθητική και ανεμπόδιστη».



Η Αλεξάνδρα Ματθαίου που κάνει παγκόσμια πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του 79ου Φεστιβάλ Καννών με το Free Eliza (Η απίθανη ιστορία μιας ανατομικής ανωμαλίας)

σημειώνει: «Καθημερινά βομβαρδιζόμαστε με υπενθυμίσεις για τη σημασία της θετικότητας. Το κύμα που έχει πλέον ονομαστεί “τοξική θετικότητα” προτάσσει το χαμόγελο και την αισιοδοξία ως υπέρτατες αξίες, σε μια κοινωνία που αναζητά ανώδυνες και γρήγορες λύσεις. Ως άνθρωπος και δημιουργός που από τη φύση του τείνει προς την αισιοδοξία, πιστεύω πράγματι ότι το να κοιτάς τον κόσμο με χαμόγελο μπορεί να είναι μια μικρή πράξη αντίστασης μέσα σ’ έναν κόσμο που κάνει ό,τι μπορεί καθημερινά για να σε συνθλίψει. Ωστόσο, μου φαίνεται απολύτως παράδοξο, όταν αντιμετωπίζουμε προβλήματα, να υπάρχει στ’ αλήθεια πια ελάχιστος χώρος για να επεξεργαστούμε τα συναισθήματά μας πριν φτάσουμε στο σημείο να νιώσουμε καλύτερα και να προχωρήσουμε. Σ’ αυτή τη μικρού μήκους ταινία, αφετηρία μου δεν είναι η πριμοδότηση μιας αφήγησης συνυφασμένης με την κλασική δραματουργία. Στον πυρήνα του, άλλωστε, το σενάριο παρουσιάζει μια ιδιοσυγκρασιακή ηρωίδα για την οποία ξέρουμε ελάχιστα, και αυτά όχι με σιγουριά, σε μια ιστορία στην οποία απουσιάζει φαινομενικά εντελώς η σύγκρουση. Σ’ έναν κόσμο χτισμένο πάνω σε επιδερμικές επιφάσεις πρόσκαιρης χαράς, η Ελίζα ίσως να μην είναι η ηρωίδα που κατά συνθήκη φανταζόμαστε, αλλά ίσως αυτή που πάντα θα έχουμε ανάγκη. Το Onassis Culture στάθηκε δίπλα στην ταινία σε μια στιγμή που το χρειαζόταν πολύ. Η στήριξή τους δεν είναι μόνο πρακτική, είναι και βαθιά ανθρώπινη, και είναι μια φροντίδα που είχαμε σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, την οποία δεν θεωρώ καθόλου δεδομένη. A big short film and an even bigger team!»



Τιτανικός Ωκεανός της Κωνσταντίνας Κοτζαμάνη

Μια συμπαραγωγή του Onassis Culture

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Un Certain Regard του 79ου Φεστιβάλ Καννών





Σε μια σχολή για γοργόνες στην Ιαπωνία, η 17χρονη Ακάμε θα ανακαλύψει τη βαθιά, εσωτερική φωνή της σειρήνας. Θα ερωτευτεί για πρώτη φορά. Και θα μεταμορφωθεί. Ανάμεσα στο όνειρο και την πραγματικότητα, στον ρεαλισμό και τη μαγεία, ο «Τιτανικός Ωκεανός» βυθίζεται στο μυθικό σύμπαν των γοργόνων. Στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της, η Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη εξερευνά τον πολύπλοκο κόσμο της νέας γενιάς – μιας γενιάς ρευστής, που ελπίζει, φοβάται, επαναστατεί και αναζητά. Καθώς τα κορίτσια υπερβαίνουν τα σωματικά και συναισθηματικά τους όρια, ανακαλύπτουν τη μαγεία, τα όνειρα, τον κίνδυνο, αλλά και τη δύναμη που κρύβουν μέσα τους. Ο «Τιτανικός Ωκεανός» είναι μια ποιητική και προκλητική ταινία, όπου το θηλυκό γίνεται μια ασταμάτητη ροή μεταμόρφωσης. Μια ροή που, σαν μεγάλο κύμα, θα πλημμυρίσει τον κόσμο.



H ταινία, σε παραγωγή της Homemade Films, είναι μια συμπαραγωγή του Onassis Culture. Το Ίδρυμα Ωνάση στηρίζει από τα πρώτα της βήματα την Κωνσταντίνα Κοτζαμάνη, η οποία έχει υπάρξει υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση, ενώ το 2023 ταξίδεψε στο Λος Άντζελες ως Onassis Fellow και γνώρισε την κινηματογραφική κοινότητα της Αμερικής.







Free Eliza (Η απίθανη ιστορία μιας ανατομικής ανωμαλίας) της Αλεξάνδρας Ματθαίου

Open Call Big Short Film Winner 2024

Παγκόσμια πρεμιέρα στο Δεκαπενθήμερο Σκηνοθετών του 79ου Φεστιβάλ Καννών







Εξαιτίας μιας ανατομικής ανωμαλίας, η Ελίζα δεν μπορεί να χαμογελάσει. Στο παγκόσμιο βασίλειο του toxic positivity, αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. H ταινία, σε σενάριο και σκηνοθεσία της Αλεξάνδρας Ματθαίου και παραγωγή του Σάββα Σταύρου (Merricat Films), επιλέχθηκε ως μία από τις πέντε ταινίες του Open Call Big Short Film 2024. Σχετικά με την ταινία, η Αλεξάνδρα Ματθαίου συμπληρώνει: «Θέλησα να εξερευνήσω θεματικά αυτό το σύγχρονο τοπίο της τοξικής θετικότητας και την επίδραση του στις ζωές μας ως άλλος ένας δυνάστης, υπο ένα ελαφρώς πιο σουρεαλιστικό πρίσμα. Σε αυτή τη μικρού μήκους ταινία, αφετηρία μου δεν είναι η πριμοδότηση μιας αφήγησης συνυφασμένης με την κλασσική δραματουργία. Στον πυρήνα του άλλωστε το σενάριο, παρουσιάζει μια ιδιοσυγκρασιακή ηρωίδα για την οποία ξέρουμε ελάχιστα και αυτά όχι με σιγουριά, σε μια ιστορία στην οποία απουσιάζει φαινομενικά εντελώς η σύγκρουση. Η ταινία εμπνέεται από το σύμπαν και τον ουμανισμό του Roy Andersson, φλερτάρει με τις θεματικές ενασχολήσεις των ταινιών του Ruben Östlund και σίγουρα δανείζεται κάτι από το αλλόκοτο και ιλαροτραγικό χιούμορ της τηλεοπτικής σειράς White Lotus (HBO)».







Onassis ONX & CIRCLE στο Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών



To Onassis ONX συνεργάζεται με το CIRCLE στο CIRCLE Expanded Orbit, ένα νέο διεθνές πρόγραμμα αφιερωμένο στην εμβυθιστική αφήγηση και τις προηγμένες τεχνολογίες. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γυναίκες και genderexpansive κινηματογραφίστριες/ες, καλλιτέχνες και δημιουργικές ομάδες που διερευνούν με κριτικό και δημιουργικό τρόπο αναδυόμενες μορφές αφήγησης.



Tο πρόγραμμα θα ανακοινωθεί στο πλαίσιο του Marché du Film του Φεστιβάλ Καννών, όπου θα πραγματοποιηθεί η διεθνής παρουσίαση του και θα ανακοινωθεί επίσημα η πρόσκληση σε ενδιαφερόμενους, ενόψει της υλοποίησής του στην Αθήνα τον Νοέμβριο, στο ONX Studio, Onassis Ready.

Onassis Cinema



Nέο σινεμά. Νέοι κόσμοι.



To Ίδρυμα Ωνάση αγαπάει το σινεμά, τα σενάρια, τις ταινίες, τα φεστιβάλ. Το Onassis Culture στηρίζει καταξιωμένους και ανερχόμενους δημιουργούς, μέσα από την ανάπτυξη σεναρίων και την παραγωγή ταινιών μικρού και μεγάλου μήκους, μυθοπλασίας, animation και ντοκιμαντέρ. Προβάλλει το έργο μεγάλων δημιουργών του σινεμά, στη Στέγη, και διοργανώνει masterclasses για να ανακαλύψουμε τον τρόπο που σκέφτονται.

Συνεργάζεται με σημαντικούς φορείς, όπως είναι η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Φεστιβάλ Δράμας και οι «Νύχτες Πρεμιέρας», με στόχο να ενισχυθεί ο ελληνικός κινηματογράφος εντός και εκτός συνόρων. Προβάλλει βραβευμένες ταινίες μικρού μήκους στο Onassis Channel, ώστε όλοι και όλες να έχουμε πρόσβαση στις ανεξάρτητες παραγωγές. Έχει θεσπίσει τα Onassis Film Awards προκειμένου να στηρίξει την ανάπτυξη νέων σεναρίων. Με διαρκή παρουσία στα φεστιβάλ του κόσμου, από τις Κάννες ως τη Βενετία, και από το Βερολίνο ως την Tribeca, αναδεικνύει νέες κινηματογραφικές ματιές. Γιατί η ζωή με σινεμά είναι πάντα καλύτερη.