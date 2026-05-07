Ο Νίκος Ανδρουλάκης απηύθυνε κάλεσμα στις υγιείς προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους με το ΠΑΣΟΚ.

Συνεδρίασε σήμερα, στα γραφεία του κόμματος, υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη η Επιτροπή Ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρόεδρος του κόμματος ζήτησε συντεταγμένη δουλειά εκ μέρους της Επιτροπής, καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τις εκλογές έχει αρχίσει.

Απηύθυνε ανοιχτό κάλεσμα στις υγιείς δημιουργικές και προοδευτικές δυνάμεις της κοινωνίας να ενώσουν τις δυνάμεις τους συμμετέχοντας στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ για να γίνει πράξη η πολιτική αλλαγή.

Το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις υποψηφιοτήτων στην πλατφόρμα:

