«Δεν ντρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σημίτης; Δεν ντρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012, όταν διαγράφηκα;», είπε ο Χάρης Καστανίδης.

«Θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του», απάντησε ο Χάρης Καστανίδης για τα όσα είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης στη συνέντευξή του στον Alpha.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δήλωσε πως τον Χάρη Καστανίδη «τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ το 2012». Το πρώην, πλέον, στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν το άφησε να πέσει κάτω και έδωσε τη δική του απάντηση, σε τηλεοπτική εμφάνισή του, στο Action24.

Αναλυτικά η δήλωση του Χάρη Καστανίδη:

«Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια παρατήρηση για να δείξω την αρνητική πορεία που παίρνουν ορισμένοι άνθρωποι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Βγήκε και μίλησε στον κ. Σρόιτερ και είπε το εξής: Αν ο Καστανίδης με αυτά που κάνει είναι συνεπής. Τον διέγραψε ο Παπανδρέου, τον απέπεμψε ο Σημίτης και διέσπασε το ΠΑΣΟΚ το 2012. Λοιπόν, θα πρέπει να υπάρχει λίγη ντροπή και λίγη τσίπα στους ανθρώπους. Διότι αν τα λέει όταν δεν γνωρίζει, θα ήταν χρήσιμο να μάθει. Αν τα λέει ενώ γνωρίζει ποια είναι η αλήθεια, ντροπή του.

Πρώτα απ’ όλα δεν με απέπεμψε ο Σημίτης. Το 1997 παραιτήθηκα από υπουργός Μεταφορών με σκληρή δήλωση στον πρωθυπουργό, τότε, διότι ενώ η κυβέρνηση είχε συμφωνήσει να υπάρξουν κανόνες διαφάνειας στη διαχείριση των δημοσίων προμηθειών και έργων με τη σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής – η πρόταση ήταν να αναλάβει επικεφαλής και μετά από διακομματική συμφωνία η μεγάλη φυσιογνωμία που λεγόταν Αριστόβουλος Μάνεσης – ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση έκαναν πίσω και υπέβαλλαν την παραίτησή μου. Δεν ντρέπονται να λένε ότι με απέπεμψε ο Σημίτης; Δεν ντρέπονται να λένε ότι διέσπασα το 2012, όταν διαγράφηκα; 31 βουλευτές διαγράφηκαν».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://x.com/action24tv/status/2051365097230979380}