Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Θα ισχύει για τον Καστανίδη η διάταξη του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ και όχι για την Τζάκρη;

Μπερδεύεται η υποψηφιότητα της Θεοδώρας Τζάκρη με το ΠΑΣΟΚ.

Η απόφαση του Συνεδρίου, βλέπετε, προβλέπει πως όποιος έχει βουλευτική θητεία είκοσι χρόνια δεν μπορεί να είναι υποψήφιος στις εκλογές.

Μια «φωτογραφική διάταξη» προκειμένου να αποκλειστεί ο Χάρης Καστανίδης από την επόμενη Βουλή.

Η Θεοδώρα Τζάκρη, ωστόσο, έχει συμπληρώσει αισίως 22 χρόνια βουλευτικής θητείας.

Πώς θα είναι υποψήφια;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κάποιοι λένε πως αυτό δεν θα πρέπει να ισχύει για όσους προσχωρούν στο ΠΑΣΟΚ από άλλα κόμματα. Κάτι που βεβαίως δεν μπορεί να συμβεί, καθώς θα καταδείξει τις σκοπιμότητες της διάταξης.

Άρα; Τελείωσε το... θρίλερ της υποψηφιότητας Τζάκρη με το ΠΑΣΟΚ;

Β.Σκ.