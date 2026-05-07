Μπορεί το ΠΑΣΟΚ να έχει ξεπεράσει τα εσωκομματικά προβλήματα όλο του προηγούμενου διαστήματος, ωστόσο υπάρχουν αρκετά ανοιχτά ζητήματα που μπορούν να τροφοδοτήσουν την ένταση. Κάτι που αποτυπώθηκε και στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο, ως γνωστόν, μετέχουν πλέον όλα τα κορυφαία στελέχη της παράταξης.

Στο δια ταύτα υπάρχει μια διάχυτη αίσθηση πως εσχάτως η Χαριλάου Τρικούπη κινείται όλο και περισσότερο με γνώμονα τις πρωτοβουλίες που ετοιμάζει ο κ. Τσίπρας, πολύ περισσότερο όταν φτάνουν στα αυτιά των στελεχών του κόμματος φήμες πως το κόμμα που ετοιμάζει ο πρώην πρωθυπουργός μπορεί να εκπαραθυρώσει το ΠΑΣΟΚ από την δεύτερη θέση.

Ο Ν. Ανδρουλάκης βγάζει μια ασυνήθιστη ένταση στο λόγο του, που έχει ξαφνιάσει ακόμα και στελέχη που βρίσκονται κοντά του και τα οποία την αποδίδουν στον έντονο ανταγωνισμό που ήδη φαίνεται να καταγράφεται στην ευρύτερη κεντροαριστερά. Το γεγονός ότι στη ρητορική του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμπεριέλαβε εμμέσως ακόμα και τα γεγονότα του 1965 και τον ρόλο που είχε τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, πατέρας του σημερινού πρωθυπουργού, μαρτυρούν πολλά. Πολλά στελέχη του ΠΑΣΟΚ στις κατ' ιδίαν συνομιλίες δεν κρύβουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο να μπει το κόμμα τους σε μια διαδικασία ετεροκαθορισμού από τις επιλογές που θα κάνει ο πρώην πρωθυπουργός.

Την ίδια ώρα, τα σενάρια που κυκλοφορούν περί επικείμενων μεταγραφών μόνο ρίγη ενθουσιασμού δεν προκαλούν, όπως φάνηκε και από τις αντιδράσεις στα social media για την άφιξη του Νικόλα Φαραντούρη στο ΠΑΣΟΚ. Ιδίως σε ότι αφορά περιπτώσεις όπως της Θεοδώρας Τζάκρη υπάρχουν ήδη φωνές που αντιδρούν, κάτι που ισχύει, σε κάπως λιγότερο υψηλούς τόνους, για την Νίνα Κασιμάτη.

Ο κ. Ανδρουλάκης σε σχέση με τις μεταγραφές δεν δείχνει διάθεση να τις συνεννοείται με τα υπόλοιπα στελέχη, θεωρώντας ότι αποτελούν αρχηγικό προνόμιο.

Εν τω μεταξύ, υπάρχουν και ζητήματα εσωτερικής κατανάλωσης που δημιουργούν μικροεντάσεις στον κομματικό μηχανισμό και τα οποία σχετίζονται με το γεγονός ότι τα κομματικά όργανα σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο παραμένουν ίδια από το 2022. Το θέμα τέθηκε στο Πολιτικό Συμβούλιο, ωστόσο ο κ. Ανδρουλάκης δεν δείχνει διάθεση σε προεκλογικό ή και εκλογικό κατ' άλλους χρόνο, να βάλει τις οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ σε λογική εσωστρέφειες και ενδοπασοκικών ανταγωνισμών. Που σημαίνει ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει στις εκλογές με τα σημερινά κομματικά όργανα.

Την ίδια στιγμή και το θέμα της δημιουργίας Νεολαίας είναι σε εκκρεμότητα. Από το περασμένο καλοκαίρι που έγινε η ιδρυτική συνδιάσκεψη δεν έχει προχωρήσει το παραμικρό, γεγονός που επισημάνθηκε και στη συνεδρίαση. Η συζήτηση περί συγκρότησης Νεολαίας ενισχύεται και από το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές και το ΠΑΣΟΚ κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.