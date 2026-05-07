«Επιβεβαιώθηκε από τα πλέον επίσημα χείλη ότι το Καταστατικό ισχύει ανεξαιρέτως για όλους. Η διεύρυνση αφορά την κοινωνική ανάγκη το ΠΑΣΟΚ να μεγαλώσει και να κερδίσει τις εκλογές», είπε ο Μιχάλης Κατρίνης χωρίς να αναφέρει το όνομα της Θεοδώρας Τζάκρη και πρόσθεσε:

«Η διεύρυνση δεν εξαντλείται στο αν ικανοποιείται η προσωπική φιλοδοξία ή πρωτοβουλία όποιου θέλει να έρθει στο ΠΑΣΟΚ. Εμείς δεν κάνουμε διεύρυνση για να ικανοποιήσουμε πολίτικές φιλοδοξίες. Κάνουμε διεύρυνση επειδή αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ως αξιωματική αντιπολίτευση, ως η μοναδική εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στο επιτελικό κράτος Μαξίμου, πρέπει να επιστρατεύσει στις δυνάμεις του πολλά κοινωνικά, πολιτικά στελέχη και δυνάμεις».

