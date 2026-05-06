Πολλά είναι τα «ανοιχτά» προγράμματα τουρισμού που τρέχουν ενώ το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» παραμένει στο συρτάρι και κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς συμβαίνει και πότε θα υπάρξουν ανακοινώσεις.

Ίσως και αυτή την εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα για τον κοινωνικό τουρισμό της ΔΥΠΑ ενώ τρέχουν αντίστοιχα προγράμματα για συνταξιούχους αλλά και από τη ΛΑΕ - ΟΠΕΚΑ.

Κοινωνικός τουρισμός ΔΥΠΑ

Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από τη ΔΥΠΑ τα προσωρινά αποτελέσματα του Κοινωνικού Τουρισμού 2026-2027, σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις.

Αυτη τη στιγμή για τους συμμετέχοντες που κατόπιν του ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκής μετακίνησης.

Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του – εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις και την έκδοση Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

Από τη διαδικασία μοριοδότησης εξαιρούνται οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του πολυτέκνου γονέα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά του. Σημειώνεται ότι η πολυτεκνική ιδιότητα αφορά μόνο στους γονείς και όχι σε δικαιούχους που έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ως τέκνα πολύτεκνων οικογενειών. Σε περιπτώσεις τέκνων με την ιδιότητα πολυτέκνου λόγω γονέων πολυτέκνων, οι αιτήσεις τους αξιολογούνται ως δικαιούχων και μετά την εξακρίβωση της πλήρωσης προϋποθέσεων συμμετοχής ακολουθείται για αυτές η διαδικασία μοριοδότησης.

Συνταξιούχοι

Συνεχίζονται οι αιτήσεις δικαιούχων και παρόχων για το πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), που απευθύνεται αποκλειστικά σε συνταξιούχους πρώην ελεύθερους επαγγελματίες (τ. ΟΑΕΕ).

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ – πρώην ΟΑΕΕ που έχουν υποχρέωση καταβολής αντίστοιχης εισφοράς ύψους 1 ευρώ για τη συγκεκριμένη παροχή (παρ. 5 του άρθρ. 69 του ν. 3863/2010).

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 13 Μαΐου 2026 και ώρα 23:59.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υποβάλλονται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Προγράμματα κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Το πρόγραμμα θα έχει διάρκεια 13 μήνες, με προβλεπόμενη ημερομηνία έναρξης τη 01.06.2026. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3 εκ. ευρώ και θα διατεθούν συνολικά 25.000 επιταγές.

Με την επιταγή, που είναι ένας μοναδικός αριθμός για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 6 διανυκτερεύσεις σε κατάλυμα που επιλέγουν από το «Μητρώο Παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησής τους, με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Στα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν, με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή, ενώ στους δήμους της Β. Εύβοιας και του Έβρου, καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής Αύγουστο και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.01.2027) και του Πάσχα (23.04.2027 έως 09.05.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει για όλο τον χρόνο για τα καταλύματα Β. Εύβοιας, Έβρου και Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Για πρώτη φορά φέτος οι πολύτεκνοι γονείς εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα όσοι επιδοτούνται από οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού για την ίδια περίοδο.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τουριστικά καταλύματα και ακτοπλοϊκές εταιρείες.

Οι αιτήσεις παρόχων υποβάλλονται από τις 04.05.2026 έως τις 20.05.2026 μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Αποζημιώσεις και παροχές / Πάροχοι κοινωνικού τουρισμού για συνταξιούχους e-ΕΦΚΑ (πρώην ΟΑΕΕ).

Στο Μητρώο Παρόχων εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση.

«Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026»

Την υλοποίηση των προγραμμάτων «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» μετά την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, σε συνεργασία με τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού.

Η δράση, όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, εντάσσεται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και αποσκοπεί στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, καθώς και στην οικονομική και κοινωνική στήριξη των τοπικών κοινωνιών της Χίου και των Κυθήρων. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη συμβολή των συναρμόδιων υπουργείων, αξιοποιώντας σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία για την αποτελεσματική εφαρμογή του προγράμματος

Το πρόγραμμα προβλέπει τη χορήγηση άυλων ψηφιακών χρεωστικών καρτών στους δικαιούχους, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της διαμονής, της εστίασης και των τοπικών μεταφορών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι αιτήσεις για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθούν μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής από τις 14 Μαΐου 2026 έως και τις 18 Μαΐου 2026. Ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων ανέρχεται σε 3.000 για το «Chios Pass 2026» και σε 3.600 για το «Kythira Pass 2026». Η υλοποίηση της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, την πρώτη κατά το διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2026 και τη δεύτερη κατά το διάστημα Σεπτεμβρίου - Οκτωβρίου 2026, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά από την πρώτη φάση θα μεταφερθούν στη δεύτερη.

Η ψηφιακή κάρτα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για συναλλαγές με επιχειρήσεις που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: διαθέτουν φυσικά τερματικά αποδοχής καρτών (POS), δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους κλάδους τουρισμού και μεταφορών και εδρεύουν σε περιοχές των Δήμων Χίου και Κυθήρων με τους προβλεπόμενους ταχυδρομικούς κώδικες.

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αποτελεί μια στοχευμένη παρέμβαση στήριξης περιοχών με ιδιαίτερες ανάγκες, ενισχύοντας ουσιαστικά την τοπική οικονομία και τον εγχώριο τουρισμό. Ιδιαίτερα για νησιωτικές περιοχές όπως η Χίος και τα Κύθηρα, η Πολιτεία οφείλει να παρεμβαίνει με σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία, που απαντούν στις προκλήσεις της εποχής, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης. Με τη συνεργασία των συναρμόδιων Υπουργείων αξιοποιούμε πλήρως τις δυνατότητες της ψηφιακής διακυβέρνησης, διασφαλίζοντας διαφάνεια και ταχύτητα στη διάθεση των πόρων.

Παράλληλα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών και δημιουργούμε προϋποθέσεις βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Καλούμε τους πολίτες να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και να στηρίξουν ενεργά τους προορισμούς αυτούς, συμβάλλοντας στην τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας», τονίζει σε δήλωσή του ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, K. Kατσαφάδος.

Η υλοποίηση της δράσης γίνεται από την Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.), υπό την εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Τουρισμός για όλους

Το «τρένο» φαίνεται πως έχει χάσει το πρόγραμμα Τουρισμός για όλους που εδώ και μήνες είναι στα «σκαριά» και ποτέ δεν ανακοινώνεται. Στους κύκλους του προγράμματος που έχουν προηγηθεί η πρώτη περίοδος ξεκινούσε από την 1η Μαΐου, ημερομηνία που έχει παρέλθει. Ακόμα και σήμερα να ανακοινωθεί το πρόγραμμα και η ημερομηνία έναρξης των αιτήσεων, αυτό δεν αναμένεται να «τρέξει» νωρίτερα από τον Ιούνιο ενώ προβληματισμό δημιουργεί η «σιγή ασυρμάτου» από το αρμόδιο υπουργείο.

Αντίστροφη μέτρηση για το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους 2026», μέσω του οποίου θα χορηγηθούν επιταγές (voucher) διακοπών αξίας έως και 600 ευρώ σε δικαιούχους.

Η ψηφιακή κάρτα που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα έχει ισχύ για ολόκληρο το 2026. Με αυτόν τον τρόπο οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν τις διακοπές τους με μεγαλύτερη ευελιξία, επιλέγοντας το χρονικό διάστημα που τους εξυπηρετεί.

Πού και πώς χρησιμοποιείται η κάρτα

Ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει το κατάλυμα που επιθυμεί, καθώς δεν υπάρχει περιοριστική λίστα συμβεβλημένων επιχειρήσεων.

1. Καταλύματα χωρίς γεωγραφικούς περιορισμούς

Η ψηφιακή κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση διαθέτει τον κατάλληλο ΚΑΔ και τερματικό POS. Αυτό περιλαμβάνει:

ξενοδοχεία

ενοικιαζόμενα δωμάτια

camping

οργανωμένες κατασκηνώσεις

σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας

Παράλληλα, δεν απαιτείται ελάχιστος αριθμός διανυκτερεύσεων, γεγονός που επιτρέπει στους δικαιούχους να αξιοποιήσουν το voucher ακόμη και για σύντομες αποδράσεις ή city breaks.

2. Τρόποι πληρωμής

Η εξαργύρωση της επιδότησης γίνεται αποκλειστικά ψηφιακά και μπορεί να πραγματοποιηθεί με τρεις τρόπους:

μέσω ανέπαφης πληρωμής (NFC) με smartphone

μέσω των online συστημάτων κρατήσεων των καταλυμάτων

με χειροκίνητη εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σε φυσικό POS.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να πραγματοποιήσουν διακοπές σε προορισμούς της Ελλάδας.

ΛΑΕ ΟΠΕΚΑ

Ξεκινά την Τρίτη 5 Μαΐου, η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής στα προγράμματα διακοπών, κοινωνικού τουρισμού και πολιτισμού της Αγροτικής Εστίας, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΑ. Όπως σημειώνεται από τον Οργανισμό, οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (155.515 δικαιούχοι ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ) στα ΚΕΠ όλης της χώρας έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου.

Για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Τα προγράμματα για τα οποία ξεκινά η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι:

* Κοινωνικός και Ιαματικός Τουρισμός: 27.415 δικαιούχοι, εκ των οποίων 23.702 για τον κοινωνικό τουρισμό και 2.513 για τον ιαματικό τουρισμό

* Εκδρομικά Προγράμματα: 4.900 δικαιούχοι

* Πρόγραμμα δωρεάν παροχής βιβλίων: 117.000 δικαιούχοι

* Πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων θεάτρου: 5.000 δικαιούχοι

* Παιδικό Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα: 1.200 παιδιά ηλικίας από 6 έως 16 (με αύξηση της επιδότησης στις επιχειρήσεις παιδικών κατασκηνώσεων).

Στο παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, τα παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω εξαιρούνται της διαδικασίας κλήρωσης, όπως και τα παιδιά που είναι άμεσα ωφελούμενοι του ΛΑΕ, ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης.

Τι ισχύει για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού

Ειδικά για τα προγράμματα Κοινωνικού και Ιαματικού Τουρισμού, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 12 διανυκτερεύσεις και έως 11 απλές λούσεις δωρεάν, σε νομίμως λειτουργούσες εγκαταστάσεις ιαματικών πηγών και υδροθεραπευτηρίων των δήμων Ιστιαίας - Αιδηψού και Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Άννας της Βόρειας Εύβοιας, καθώς και στις περιφερειακές ενότητες Έβρου, Μαγνησίας, Καρδίτσας, Λάρισας και Τρικάλων, συμβεβλημένες με το πρόγραμμα του οργανισμού.

Στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Έβρο οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν τις διανυκτερεύσεις τους με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής θα πρέπει να μεταβούν στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και να προσκομίσουν τα παρακάτω:

- Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης τους (ΑΜΚΑ), καθώς και των προστατευόμενων μελών τους (π.χ. βιβλιάριο υγείας ή βεβαίωση ΑΜΚΑ) ή οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο Αριθμός Μητρώου τους (ΑΜ ΟΓΑ ή ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

- Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

- Στην περίπτωση συνταξιούχων του ΟΓΑ που έχουν υπαχθεί στον e-ΕΦΚΑ και πάσχουν από νοητική αναπηρία, σύνδρομο DOWN ή εγκεφαλική παράλυση, απαιτείται επιπλέον Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας («Γ.Α.Π.Α.») ή άλλη ισχύουσα απόφαση πιστοποίησης αναπηρίας.

- Για τις παιδικές κατασκηνώσεις οι αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ.

Κλήρωση

Μετά την επεξεργασία των αιτήσεων και εφόσον ο αριθμός των ενδιαφερόμενων δικαιούχων υπερβαίνει τον αριθμό των ωφελουμένων, διενεργείται κλήρωση με ηλεκτρονική διαδικασία και θα δοθεί προτεραιότητα σε δικαιούχους που δεν έχουν κληρωθεί τα τρία τελευταία χρόνια.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται για το αποτέλεσμα της κλήρωσης μέσω της ιστοσελίδας του ΟΠΕΚΑ (www.opeka.gr) ή μέσω των ΚΕΠ.

Συμμετοχή επιχειρήσεων

Οι επιχειρήσεις (καταλύματα, υδροθεραπευτήρια, ιαματικές πηγές, τουριστικά γραφεία, παιδικές κατασκηνώσεις, βιβλιοπωλεία-εκδοτικοί οίκοι και θέατρα) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στα προγράμματα ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ 2026, μπορούν να υποβάλουν Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ έως και τος 25 Μαΐου 2025.

Ο διοικητής του ΟΠΕΚΑ Επαμεινώνδας Ατσαβές δήλωσε: «Ο ΟΠΕΚΑ με αίσθημα κοινωνικής ευθύνης απέναντι στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας συνεχίζει και επεκτείνει την λειτουργία του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ), ξεκινώντας φέτος νωρίτερα τις αιτήσεις για συμμετοχή σε διακοπές με ειδική μέριμνα για περισσότερες διανυκτερεύσεις σε πληγείσες περιοχές της Βόρειας Εύβοιας, της Θεσσαλίας και του Έβρου και με μηδενική συμμετοχή των δικαιούχων στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στον Έβρο, για το παιδικό κατασκηνωτικό πρόγραμμα, που φέτος περιλαμβάνει και την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο με ειδική μέριμνα στα παιδιά ΑΜΕΑ και στις ορφανικές οικογένειες».