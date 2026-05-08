Λασποβροχές αναμένονται σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, από αύριο αναμένεται συνεχής άνοδος της θερμοκρασίας όπου περίπου την Τετάρτη αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 34 βαθμούς κελσίου.

Άστατος θα είναι και ο καιρός στη Αττική όπου από το πρωί έχει συννεφιά σε όλο το λεκανοπέδιο. Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN, Κλέαρχο Μαρουσάκη, όσον αφορά την Αττική υπάρχει αυξημένη πιθανότητα για ήπιες βροχοπτώσεις από το μεσημέρι προς το απόγευμα.

Συγκεκριμένα τόνισε πως οι λασποβροχές που θα πέσουν δεν θα είναι σημαντικές, «ίσα - ίσα θα βραχούν δρόμοι και αυτοκίνητα». Τέλος, πρόσθεσε πως από αύριο η θερμοκρασία θα ανέβει σημαντικά ενώ στο μέσο της επόμενης εβδομάδας θα ξεπεράσει τους 32 ακομά και τους 34 βαθμούς κελσίου τοπικά.

Επιπλέον, σήμερα με τον ευρωβουλευτή και μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου αρκετή συννεφιά θα μας… συντροφεύει την Παρασκευή σε διάφορες περιοχές της χώρας, με τον Σάκη Αρναούτογλου να σημειώνει ότι κάποιες βροχές θα επηρεάσουν τα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια τμήματα. Μετά το μεσημέρι οι βροχές θα δυναμώσουν στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα, ενώ πρόσκαιρα φαινόμενα θα έχουμε και στην Αττική. Το βράδυ οι μπόρες θα διατηρηθούν στα βόρεια, κεντρικά και δυτικά.

Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες εντάσεως 7-8 μποφόρ στο Ιόνιο και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 23 στα κεντρικά, τους 22-23 στα δυτικά και στα ανατολικά έως και 22 βαθμούς. Στα βόρεια η θερμοκρασία θα φτάσει από 19 έως και 22 βαθμούς και στα νότια ο υδράργυρος θα κυμανθεί στους 25 βαθμούς.