Διαμηνύουν πως «Το Σύνταγμα δεν είναι δια πάσα πολιτική νόσο» και κάνουν λόγο για «Συνταγματική φλυαρία».

Είναι απολύτως σαφές πως η πρόταση Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση, πέραν των ιδεολογικών επιλογών της, έχει ως στόχο τον αποπροσανατολισμό από τα προβλήματα της κυβέρνησης ενώ είναι και πρόχειρη.

«Περισσότερο εγείρει ερωτήματα το μομέντουμ της όλης πρωτοβουλίας, εντός της συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ και εν μέσω της δίνης που έχει περιέλθει η κυβέρνηση» γράφουν τα «Νέα» στο κύριο άρθρο τους. «Το στρίβειν δια του Συντάγματος είναι περισσότερο από προφανές σε τούτη τη συγκυρία. Πολύ χειρότερα μια εσωκομματική πίεση συνάντησε αντιπερισπασμό μέσω της πρόθεσης για μεταβολές στον ανώτατο χάρτη του κράτους και δια στόματος του Πρωθυπουργού. Το Σύνταγμα όμως δεν είναι δια πάσαν πολιτική νόσο. Και δεν μπορεί να συνδέεται με τις βαθμίδες φθοράς μιας κυβέρνησης ή με τον προεκλογικό της σχεδιασμό».

Η δε «Καθημερινή» υπό τον τίτλο «Συνταγματική φλυαρία» σημειώνει:

«Η μεταρρύθμιση των θεσμών δεν χρειάζεται να είναι πληθωρική για να είναι αποτελεσματική. Το αντίθετο. Επιτυχημένα είναι τα λιτά Συντάγματα, που αφήνουν στον νομοθέτη το περιθώριο να προσαρμόζει τους κανόνες στη συγκυρία. Ο καταστατικός χάρτης δεν είναι ούτε προεκλογικό πρόγραμμα ούτε διακήρυξη. Γι’ αυτό δεν πρέπει να είναι «φλύαρος».

Όπως καταλαβαίνετε κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν πρόκειται να δώσει ψήφο για την επίτευξη του στόχου των 180 βουλευτών.

Γνώμη μας;

Χάνεται άλλη μια ευκαιρία για μια ουσιαστική συζήτηση για το Σύνταγμα- με αποκλειστική ευθύνη του Μαξίμου.

Β.Σκ.