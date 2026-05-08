«Όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει από την κουζίνα» διαμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Δεν ήταν μόνο ο Άδωνις και ο Πλεύρης που στην Κοινοβουλευτική Ομάδα άφησαν αιχμές για συναδέλφους τους υπουργούς ότι «δεν ιδρώνουν τη φανέλα» και πως -όπως ο υπουργός Υγείας- «κάποιοι θα πάνε και μέχρι τη σελήνη για να μην μιλήσουν».

Ήταν και ο ίδιος ο πρωθυπουργός που τόνισε πως «όποιος δεν αντέχει τη ζέστη να φύγει από την κουζίνα», ενώ έκανε λόγο και για «υπουργούς που θέλουν να πηγαίνουν σε προστατευμένο περιβάλλον για να μιλούν».

Για να καταλάβουμε πως Άδωνις και Πλεύρης δεν μιλούσαν χωρίς να τον εκφράζουν...

ΥΓ: Να κρατήσουμε και τη φράση του Τάκη Θεοδωρικάκου πως «οι απόντες θα αναλάβουν την ευθύνη της απουσίας τους».

Β.Σκ.